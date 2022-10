(Adnkronos) -

Roma, 12/10/2022 - Si chiama astroturfing ed è uno dei reati più difficili da scovare. È direttamente collegato al marketing, e in sostanza è composto da una serie di azioni ingannevoli che tendono a creare un'opinione positiva (o negativa) rispetto a un prodotto, servizio o persona.

Vittima di “astroturfing”, l’imprenditore digitale (molto famoso a Dubai) Antonio Vida. Infangato da alcuni competitor nel web, è stato risarcito per migliaia di euro per la diffamazione subita: è questo, in sintesi, l’accordo raggiunto in via stragiudiziale a settembre 2022 circa alcune recensioni false fatte comparire nel web sul conto della sua persona e del suo programma di formazione “Vincere su Amazon”.

L’accordo tra le parti, con risarcimento accordato ad Antonio Vida, è arrivato dopo che nel web sono comparse alcune recensioni “strane” da parte di competitor di Antonio Vida.

Fare recensioni “false” si configura come un vero e proprio reato, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro, cui vanno aggiunte le sanzioni per l'aggravante della diffusione via web e risarcimenti.

Nuove attività di contrasto verso diffamatori seriali contro la sua persona e le sue attività nel web sono studiate e messe in atto in queste settimane da parte del team di legali di Antonio Vida che puntano a far chiudere altri articoli e recensioni totalmente diffamatorie.

Per informazioni:

Antonio Vida è il guru italiano delle vendite su Amazon. È leader indiscusso dal 2017 nella formazione e fornitura di servizi Amazon FBA, nonché partner ufficiale di Amazon. Oltre 8000 corsisti e attuali venditori su Amazon hanno studiato e imparato da Antonio Vida.

e-mail: info@antoniovida.com / pr@antoniovida.com