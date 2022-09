(Adnkronos) - L’azienda è presente con il proprio database di realtà legate al mondo del fashion e della moda all’interno di Micam

Milano, 19 settembre 2022. Fashion Hub rinnova la sua partecipazione alla nuova edizione del Micam Milano, l’evento internazionale in programma dal 18 al 20 settembre alla Fiera di Milano (Rho), promosso dall’associazione di categoria dei produttori italiani di calzature Assocalzaturifici. Dopo il successo delle passate edizioni molte aziende hanno deciso di affidarsi alla nostra piattaforma che supporta il comparto moda, proteggendone la clientela e favorendone la crescita del fatturato sia in Italia che all’estero.

Fashion Hub è nata dalla partnership fra SACE BT, società del MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzata nella copertura dei crediti commerciali, Fashion Bank, società di business information specializzata nel mercato della distribuzione moda ed European Brokers, società internazionale di intermediazione assicurativa.

Si tratta di una collaborazione che mette insieme tre differenti competenze complementari e strategiche: la gestione del credito, l’analisi di informazioni dettagliate all’interno di un ecosistema di dati finanziari e commerciali ed infine la qualità dell’intermediazione e consulenza assicurativa. Le aziende possono così accedere ad uno strumento unico e di facile gestione creato ad hoc per il settore.

L’opportunità data dalla nuova edizione del Micam sarà un’occasione per conoscere i nuovi strumenti e le nuove strategie studiate per il comparto Moda da Fashion Hub.

Contatti: Gian Maria Recanatini

gianmaria.recanatini@fashionbank.it

333 7449 894