(Adnkronos) - Soncino (CR), 14 giugno 2022 – Punto di riferimento tanto nel mondo fisico che in quello online, Ferramenta Vanoli propone anche sul suo e-commerce una vasta gamma di articoli.

Nel suo catalogo conta migliaia di prodotti che spaziano dalla classica utensileria dedicata a hobbisti e amanti del bricolage, fino alle attrezzature e ai macchinari destinati ad un uso professionale, come ad esempio gli elettroutensili e le saldatrici, ma anche elettrodomestici, accessori per il gardening e per valorizzare sia lo spazio interno che quello esterno della propria abitazione.

A tutto questo si aggiunge la grande attenzione che da sempre Ferramenta Vanoli riserva a al cliente, che viene seguito con cortesia e impegno in modo da essere indirizzato verso il prodotto più indicato per le sue esigenze, anche nella fase che segue l'acquisto: il servizio di customercare post vendita, infatti, è attivo e puntuale nel rispondere a qualsiasi curiosità o richiesta.

Tutto per l'abbigliamento da lavoro da Ferramenta Vanoli

Per chi fosse alla ricerca di abbigliamento da lavoro, Ferramenta Vanoli offre una vasta scelta per moltissime categorie professionali.

Dai lavoratori autonomi agli addetti alla ristorazione, come cuochi, camerieri e personale alberghiero, passando per il settore dell'edilizia e dell'industria, le opzioni sono numerose e consentono di rispondere a tutte le necessità dei professionisti.

Naturalmente, l’abbigliamento da lavoro su ferramentavanoli.com comprende esclusivamente capi che rispettano i principali standard di sicurezza dettati dalla normativa italiana e offrono il giusto grado di protezione, sia dalle intemperie che da eventuali incidenti.

L'abbigliamento tecnico si compone di articoli che hanno subìto speciali trattamenti in modo da assicurare maggior protezione e resistenza, come i vestiti ignifughi, quelli antistatici e quelli antipioggia, particolarmente adatti per chi lavora spesso all'aperto.

Molto apprezzata dagli utenti è, inoltre, la possibilità di poter personalizzare l'abbigliamento. Farlo è molto semplice: basterà selezionare il capo da acquistare e in seguito contattare l'apposito servizio clienti messo a punto da Ferramenta Vanoli per richiederne la modifica.

Utensileria per aziende e privati su ferramentavanoli.com

Sullo store online di Ferramenta Vanoli è possibile trovare un grande assortimento diutensileria, disponibile sia per aziende o lavoratori autonomi, sia per i singoli privati che necessitano di prodotti di alta qualità.

Oltre ai classici utensili come viti, bulloni, chiodi e tasselli, qui si possono acquistare anche gli elettroutensili, i cartelli di segnaletica stradale, prodotti chimici, scale, ponteggi, scaffalature e accessori per l'interno come le maniglie delle porte.

Particolarmente fornito, poi, è il reparto relativo agli utensili elettrici, con articoli di alta qualità dei migliori marchi sul mercato. Fra i brand presenti all'interno dell'online store di Ferramenta Vanoli spiccano infatti Stanley, Tron, Flex.

Chiunque debba realizzare dei lavori professionali qui potrà trovare gli utensili più ricercati: dalle pialle alle saldatrici, passando per le levigatrici e le lucidatrici, praticamente ogni aspetto del lavoro viene coperto dalla proposta di questo e-commerce leader nel settore.

Il reparto colorificio di Ferramenta Vanoli

Per imbianchini, pittori, restauratori o per chi, pur essendo un privato, ha la necessità di tinteggiare casa, Ferramenta Vanoli propone una nutrita selezione fra colori, pennelli, utensili, diluenti, prodotti chimici e oli, vernici.

Nello store fisico, è anche possibile utilizzare il servizio tintometro, che fa sempre capo al reparto colorificio e che permette all'utente di scegliere personalmente il colore che vuole, senza dover necessariamente utilizzare le tinte standard.

Gli esperti del team tecnico Vanoli si occuperanno poi di mescolare sapientemente le varie tinte in modo da garantire un colore al 100% originale.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.ferramentavanoli.com/

Soncino (Cremona)

