(Venezia, 12/9/22) - Venezia, 12 settembre 2022. Positiva è dire poco: l’attività della Villa durante le due settimane del Festival è stata per Coming Soon Service un lancio verso nuovi servizi per produttori, distributori, uffici stampa e giornalisti.

La 79ª Mostra del Cinema di Venezia si è conclusa. Migliaia di persone sono transitate al Lido, dalle celebrità ai fan fino ai tanti professionisti che operano intorno ai film e al glamour del mondo della settimana arte.

Tra i luoghi di riferimento di chi ha lavorato durante lo svolgimento della manifestazione, si è imposta la Villa Il Nidiolo che Coming Soon Service ha trasformato nel proprio quartier generale. Nei suoi molteplici spazi, tra l’ampio giardino e gli interni dell’edificio, hanno trovato casa un’infinità di eventi che hanno occupato il calendario dal primo all’ultimo giorno. Set televisivi, photocall, conferenze stampa, round table, pranzi, coffee break si sono alternati senza soluzione di continuità fino a toccare gli oltre 400 partecipanti del party promozionale con DJ set per il film Margini, distribuito nelle sale da Fandango e prodotto da dispàrte e Manetti bros. Film con Rai Cinema.

La Villa ha ospitato prestigiosi incontri, tra cui l’attività stampa del film in concorso al Festival Il signore delle formiche di Gianni Amelio. È stato dato il benvenuto a molte celebrità, tra cui Alessandro Borghi, Can Yaman, Monica Bellucci, Francesca Chillemi, Paolo Virzì, Claudia Pandolfi, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Vinicio Marchioni, Luigi Lo Cascio, Sara Serraiocco, Edoardo Pesce, Max Tortora e Silvio Orlando.

Le presenze totali hanno superato le 4000 persone per un numero di consumazioni all’open bar che è andato oltre le 10 mila bevande. Tutto questo grazie alla partnership con gli importanti brand che hanno creduto nel progetto: Birra Peroni con il brand Peroni Nastro Azzurro, Sgam con Acqua Lete e Acqua Sorgesana, Red Bull Energy Drink, The Organics by Red Bull e Caffè Borbone.

Inoltre hair beauty Cotril è stata di grande supporto con un corner permanente per offrire i propri servizi a celebrities, giornalisti e addetti ai lavori, per una piega glamour e un make up a seconda delle esigenze.

Recreate, azienda italiana di beachwear, ha scelto Villa Il Nidiolo per promuovere la sua linea di prodotto.

Come sempre, il brand Coming Soon conferma la sua fedeltà e il suo amore per il mondo del cinema e supporta a 360 gradi le distribuzioni cinematografiche e tutti i professionisti del settore. L’appuntamento con Coming Soon Service è rinnovato per il mese prossimo alla Festa del Cinema di Roma, dal 13 al 23 ottobre.