(Adnkronos) - Roma, 10 novembre 2022. Si apre domani la prima edizione del Festival Nazionale delle Università, che si terrà fino a sabato 12 novembre 2022 a Roma, alla Link Campus University.

Carlo Alberto Giusti (Rettore della Link Campus University), che aprirà la tre giorni di lavori, ha dichiarato: «La Link è un’Università strettamente legata al territorio laziale e alla città di Roma, ma quest’anno ha voluto diventare per tre giorni un punto di raccordo a livello nazionale, il cuore pulsante di tutte le Università italiane, chiamate a confrontarsi e a dialogare. Il nostro Paese può essere un modello nell’alta formazione, a patto di ragionare insieme in una logica di sistema».

Nato come appuntamento annuale dedicato agli Atenei italiani, il Festival vuole essere un’occasione di confronto tra Università, giovani e imprese finalizzato alla crescita economica e lo sviluppo culturale del nostro Paese in linea con gli obiettivi del PNRR e l’Agenda ONU 2030.

Ogni anno si svilupperanno tematiche specifiche di assoluto rilievo, a partire dalla “Cultura digitale” che sarà il focus di questa prima edizione. L’obiettivo degli organizzatori è quello di creare un contesto di dialettica permanente tra le Università e il mondo del lavoro.

Il Festival Nazionale delle Università è sviluppato e realizzato con la partecipazione di NeXt Economia, Festival Nazionale dell’Economia Civile, SAFE, Universita.it e ANP Lazio.

Si potrà seguire il Festival sul sitowww.festivalnazionaleuniversita.it