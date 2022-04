(Adnkronos) -

Milano, 28 aprile 2022 .Gli esperti del filler labbra hanno studiato una tecnica di ultra definizione che sfrutta al meglio tutte le potenzialità dei filler a base di acido ialuronico. Ma attenzione ad affidarsi solo ai medici abilitati.

Sono sempre più numerose le richieste da parte dei pazienti che si affidano a Dr. Lips per ridare forma e volume alle labbra.

La società omonima del marchio registrato Dr. Lips®, nata da un’idea del chirurgo plastico dott. Pierluigi Gigliofiorito e dell’avvocato manager Daniele Nicolini, sta riscuotendo un notevole successo nell’ambiente, grazie al ricorso ad una tecnica innovativa di iniezione verticale ed all’utilizzo di dispositivi medici di altissima qualità e di ultima generazione.

Fino a qualche anno fa parlare di ‘ritocchino’ era quasi un tabù, in quanto riservato quasi esclusivamente ai VIP e ai personaggi dello spettacolo. Oggi, invece, sono proprio le very normal people ad avvicinarsi alla medicina estetica, documentandosi per individuare il miglior percorso possibile per cambiare qualcosa del proprio aspetto e migliorare il benessere psico-fisico.

I numeri lo dimostrano: secondo i dati ISAPS Global Statistics, negli ultimi anni in Italia sono stati effettuati in media circa 1 milione di interventi tra chirurgia plastica e medicina estetica: tra i trattamenti con acido ialuronico se ne contano oltre 240.000 solo nel 2019 (in base a quanto riportato all’interno dell’International Survey del 2020).

“In generale, il trend dei trattamenti con acido ialuronico è in forte crescita e le stime oggi vengono spesso riviste al rialzo anche dai maggiori players di mercato rappresentati dalle case farmaceutiche produttrici dei fillers. C’è una forte domanda ma, dal lato del paziente, bisogna fare attenzione all’offerta” – spiega il co-founder Daniele Nicolini – “perché si tratta di trattamenti medici ed occorre affidarsi solo a medici iscritti negli albi professionali”.

“I filler sono dispositivi medici riempitivi e riassorbibili, in quanto l’organismo è in grado di riassorbire col tempo la sostanza iniettata” - spiega il dr. Gigliofiorito – “Il filler alle labbra nasce dall’esigenza di dare forma e volume a quelle labbra che abbiano scarsi volumi o asimmetrie che possano comportare disagi fisici o psichici”.

Il segreto del successo di Dr. Lips sono i medici specialisti che utilizzano una tecnica esclusiva di iniezione verticale che aiuta ad ottenere risultati clinici altamente soddisfacenti. Il prodotto non viene infiltrato a boli bensì attraverso microtunnel superficiali che permettono, passo dopo passo, di ottenere una vera e propria scultura delle labbra.

Una volta iniettato l’acido ialuronico, questo viene gradualmente assorbito dall’organismo. La durata del prodotto dipende da diversi fattori: l’età del paziente, il tipo di pelle, lo stile di vita, l’esposizione al sole nonché da specifiche tendenze individuali. La durata media è comunque di circa sei mesi.

Le principali preoccupazioni dei pazienti sono quelle di ritrovarsi con le cosiddette ‘labbra a canotto’ o ‘labbra a papera’. A tal proposito, la tecnica di i-Lips di Dr. Lips si basa su un approccio nuovo e risolutivo, in grado di garantire un risultato finale totalmente naturale ed armonico rispetto alle proporzioni del viso.

Anche i prezzi sono altamente competitivi: per un filler labbraDr. Lips il costo è di 285 euro.

“Oggi sono tanti i colleghi medici che si rivolgono a Dr. Lips per imparare questa tecnica innovativa” - spiega il Dr. Gigliofiorito – “Data la crescente richiesta, abbiamo deciso di dare la possibilità a colleghi interessati di partecipare a corsi di formazione studiati ad hoc e basati sulla tecnica originale iLIPS. I nostri corsi sono da considerarsi come un vero e proprio momento di crescita professionale e spaziano dall’anatomia alla tecnica, e sono incentrati sull’acquisizione di un metodo”.

Dr. Lips srls

P. IVA 10503890963

Mail: info@drlips.it

Sito internet:www.drlips.it

tel: +39 02.87177966

Via Picazio 1, Caserta