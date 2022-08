LONDRA, 2 agosto 2022 /PRNewswire/ -- FootyStats è la più grande piattaforma online a livello mondiale per le statistiche sul calcio, con oltre un milione di visitatori al mese. Oltre 1.500 campionati di calcio in tutto il mondo possono essere visti e analizzati, tra cui la Premier League, la Serie a e la UEFA Champions League.





La piattaforma online annuncia ora la sua versione italiana.

La piattaforma offre dati completi per i pronostici sul calcio. Le statistiche possono essere visualizzate per squadra, per campionato o anche per confronto testa a testa. Inoltre, gli utenti possono visualizzare gratuitamente dati come obiettivi previsti, obiettivi medi, tempistiche e palloni d'angolo.

Le statistiche delle squadre, le tabelle e i piazzamenti relativi al campionato sono garantiti esatti e accurati per mezzo del calcolo e generazione di oltre 300 inserimenti di dati per partita. A differenza di altre piattaforme di dati, FootyStats aggiorna le sue statistiche entro 10 minuti dalla conclusione di una partita.

Attualmente, Footystats fornisce importanti statistiche sul calcio nei moduli CSV e prevede di introdurre una API (utilizzando il formato JSON/XML) nei prossimi mesi. Anche i dati di tiro e di possesso di palla potranno essere visualizzati in seguito.

FootyStats è disponibile in diverse lingue: inglese, tedesco, svedese, spagnolo, olandese, portoghese, turco, coreano, giapponese e ora anche italiano.

Per consentire ai loro utenti un facile e comodo accesso ovunque e in qualsiasi momento, Footystats ora ha creato un'app disponibile in App Store e in Google Play.

Maggiori informazioni: https://footystats.org/it/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1869004/FootyStats_Logo.jpg

Per richieste stampa e interviste, contattare:Frederike Heselhausfrederike@filmsunited.co+49 (0)1573 0955146 (anche WhatsApp)