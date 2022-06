FORD OTOSAN, il maggior produttore di autoveicoli con sede in Turchia, si prepara per adempiere alle nuove normative relative alla sicurezza informatica, utilizzando le soluzioni tecnologiche ed i servizi di gestione della vulnerabilità della societa' partner, CYMOTIVE.

TEL AVIV, Israele, 28 giugno 2022/PRNewswire/ -- CYMOTIVE Technologies, fornitore leader di soluzioni informatiche per smart mobility, ha annunciato oggi che il principale produttore di veicoli Turco, Ford Otosan (Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.) ha scelto la propria tecnologia e relativa gamma di prodotti, per supportare la certificazione di conformita' in materia di cybersecurity, ai sensi delle normative UNR 155 e 156, la quale verra' utilizzata per le prossime produzioni al fine di mantenere i propri cicli produttivi conformi alle normative in vigore.

Una volta implementati gli automatismi di gestione della vulnerabilita' e conformita' alle regole, grazie a servizi offerti da CYMOTIVE, il costruttore di veicoli pesanti, FORD TRUCKS, potra' ottenere la certificazione UNR 155 e 156 necessaria obbligatoriamente per le vendite dei propri veicoli nei Paesi che le richiedono Tra gli altri metodi, CYMOTIVE utilizza un Sistema digitale gemello che implementa la progettazione dell' immagine inversa, il quale migliora la qualita' e verifica al meglio i dati ricevuti dalla SBOM (Software Bill of Materials) durante il processo di compliance. CYMOTIVE supportera' in tempo reale lo stato della conformita' della produzione di Ford Trucks monitorando continuamente il processo produttivo per gli anni a venire.

CYMOTIVE, attraverso le proprie soluzioni automatizzate in materia di sicurezza informatica, utilizzate per la mitigazione delle vulnerabilita' e per la gestione delle nuove conformita', avra' un ruolo chiave nel supportare i produttori di automobili ed i loro fornitori di componenti al fine di soddisfare i requsiti dettati dale normative attuali e future (es. UNR 155) adempiendo agli standard dettati dale norme ISO/SAE 21434. La soluzione di gestione della vulnerabilita' di CYMOTIVE, mappa automaticamente tutte le vulnerabilita' software ed hardware connesse alle unita' di controllo del veicolo (ECU), assegnando priorita' di intervento in base al rischio di potenziali danni, raccomandando la strategia migliore per la riduzione del rischio ai minimi termini. La soluzione fornisce anche l'intera documentazione necessaria per la conformita' per l'ottenimento della certificazione necessaria per ogni tipo di veicolo.

"Abbiamo scelto CYMOTIVE perché è fondamentale che Ford Trucks collabori con un fornitore di servizi di sicurezza informatica che si avvalga di solide esperienze pregresse", ha dichiarato Serhan Turhan, Vice Presidente di Ford Otosan / Ford Trucks Leader. "Le regole di conformita' sono un processo estremamente complesso e non vediamo l'ora di utilizzare i processi e i sistemi automatizzati di CYMOTIVE per i veicoli di nostra produzione.

Il CEO e co-fondatore di CYMOTIVE, Tsafrir Kats, ha cosi' commentato: "Le soluzioni di CYMOTIVE hanno dimostrato di supportare gli OEM lungimiranti nella gestione dei crescenti rischi informatici durante l'intero ciclo di vita dei veicoli. Siamo entusiasti di avere tra i nostri clienti Ford Otosan e consentire loro di ridurre i costi, proteggere la reputazione del marchio e rispettare le normative informatiche, oggi indispensabili alla commericalizzazione dei veicoli in tutto il mondo".

Informazioni su Ford Truckshttps://fordtrucksglobal.com/

Informazioni su CYMOTIVE TechnologiesFondata nel 2016 da esperti di sicurezza israeliani, CYMOTIVE Technologies progetta, sviluppa e distribuisce soluzioni di sicurezza informatica per fronteggiare e risolvere le sfide più complesse del mercato della smart mobility. Con team ubicati in Israele, Germania, Svezia e Stati Uniti, CYMOTIVE offre una piattaforma completa per l'intero ciclo di vita con svariate soluzioni a partire dalla fase di progettazione fino ad arrivare alla post-produzione. L'azienda annnovera fra i propri clienti, prinicpali produttori e fornitori del settore automotive ed operatori nell' area smart city. Per maggiori informazioni, visitare www.cymotive.com.

Contatto per i media:Susan Beckersusan.becker@cymotive.com(972) 50-4747895