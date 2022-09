DÜSSELDORF, Germania, 28 settembre 2022 /PRNewswire/ -- L'ecoendoscopia è una procedura specialistica eseguita utilizzando un endoscopio dotato di un trasduttore a ultrasuoni che emette e riceve onde ultrasoniche all'interno del tratto gastrointestinale, come l'esofago, lo stomaco e il duodeno, per fornire immagini che possono consentire ai medici di identificare le strutture anatomiche e la patologia associata. Grazie a questa tecnica specialistica è possibile determinare l'esatto posizionamento e le dimensioni della patologia, nonché la profondità dell'invasione tumorale.

L'ecografia endoscopica è ampiamente utilizzata soprattutto per l'esame dettagliato e la diagnosi di lesioni pancreatiche e biliari(3). Negli ultimi anni, la procedura Endoscopic Ultrasound-assisted Fine-Needle Aspiration, in cui un ago viene guidato e inserito in una cisti o in una lesione extraluminale attraverso l'imaging a ultrasuoni, viene utilizzata per raccogliere cellule e tessuti dall'area da sottoporre a diagnosi istopatologica. Inoltre, l'ecografia endoscopica interventistica sta diventando ampiamente adottata per applicazioni terapeutiche che coinvolgono l'anatomia pancreatica e biliare. (4,5).

FUJIFILM Corporation ha sviluppato un ecoendoscopio con sonda convessa, l'EG-740UT, per il tratto gastrointestinale superiore. L'EG-740UT è dotato di uno speciale meccanismo di bloccaggio del filo guida e di una nuova configurazione dell'estremità distale. Il suo design particolare consente di visualizzare gli strumenti endoscopici all'interno del campo visivo endoscopico, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la facilità d'uso dell'ecoendoscopio durante la procedura.

L'endoscopio a ultrasuoni "EG-740UT" ha migliorato la sensibilità di trasmissione e ricezione degli ultrasuoni grazie all'adozione di un trasduttore ad alte prestazioni di nuova concezione. La qualità dell'immagine a ultrasuoni di Fujifilm è quindi notevolmente migliorata. Inoltre, questo nuovo ecoendoscopio è dotato del consolidato meccanismo "G-LOCK", in grado di bloccare il filo guida durante lo scambio di accessori intra-procedurale, riducendo la complessità e la durata dello scambio di accessori. Inoltre, grazie al riposizionamento delle lenti del sensore video, del trasduttore e dell'uscita del canale operativo, così come aumentando il diametro del canale operativo e riducendo le dimensioni della parte rigida della punta dell'endoscopio, Fujifilm ha progettato un endoscopio a ultrasuoni che offre prestazioni cliniche di alto livello e a tutto tondo, dalla diagnosi al trattamento.

Combinando l'endoscopio a ultrasuoni EG-740UT con ARIETTA 850, Fujifilm intende fornire la massima qualità delle immagini a ultrasuoni insieme ad una capacità terapeutica avanzata. "ARIETTA 850 FF ENDO" di Fujifilm Healthcare è dotato della tecnologia di trasmissione e ricezione degli ultrasuoni "eFocusing" e della tecnologia di elaborazione delle immagini "Carving Imaging", che consentono di ottenere immagini chiare a ultrasuoni dalle aree più superficiali a quelle più profonde dell'addome. Inoltre, ARIETTA è dotata di diverse applicazioni diagnostiche come "Elastografia tissutale in tempo reale (RTE)", che utilizza il colore per esprimere le variazioni di elasticità dei tessuti, e "Misurazione dell'onda di taglio (Shear Wave)", in grado di valutare quantitativamente l'elasticità dei tessuti. EG-740UT e ARIETTA 850, di nuova compatibilità, saranno disponibili per la vendita da gennaio 2023.

Fujifilm presentera' EG-740UT e ARIETTA 850 alla United European Gastro Week (UEG Week) a partire dal prossimo 8 ottobre a Vienna, in Austria.

"La compatibilità degli endoscopi a ultrasuoni ad alte prestazioni di Fujifilm con le apparecchiature diagnostiche a ultrasuoni di punta di Fujifilm Healthcare era molto attesa fin dall'acquisizione del settore Diagnostic Imaging di Hitachi nel 2021. – spiega Takemasa Kojima, Vice-Presidente divisione Endoscopia FUJIFILM Europe GmbH - Siamo incredibilmente orgogliosi che questa pietra miliare sia stata raggiunta. Continueremo con vigore a riunire tecnologie proprietarie, prodotti e servizi all'avanguardia per offrire soluzioni di endoscopia in grado di migliorare la vita dei pazienti".

Kurt Lauriers, EUS Clinical Specialist - Endoscopia di FUJIFILM Europe GmbH, ha dichiarato:

"Aver potuto lavorare quotidianamente con la migliore tecnologia a ultrasuoni nella mia carriera è stato un vero privilegio, soprattutto perché mi ha permesso di supportare gli operatori sanitari nel fornire la migliore assistenza ai pazienti che si trovano a vivere circostanze spiacevoli. – racconta Kurt Lauriers, EUS clinical specialist divisione Endoscopia FUJIFILM Europe GmbH - Tuttavia, questi ultimi sviluppi ci portano a livelli più alti e sono incredibilmente orgoglioso che possiamo continuare il nostro viaggio spingendo i confini della nostra capacità tecnologica e fornendo soluzioni endoscopiche che si sforzano di migliorare la qualità della vita dei pazienti".

*1. "ARIETTA 850 FF ENDO" indica "ARIETTA 850".

Nome prodotto "Diagnostic Ultrasound System ALOKA ARIETTA 850", GMDN "40761", Nome generico"General-purpose ultrasound imaging system"

*2. Nome prodotto"Ultrasonic Endoscope EG-740UT", "Ultrasonic Endoscope EG-580UT", "Ultrasonic Endoscope EG-580UR", GMDN "36951", Nome generico"Flexible ultrasonic gastroduodenoscope

*3. University Hospitals Coventry and Warwickshire, Patient information

https://www.uhcw.nhs.uk/download/clientfiles/files/Patient%20Information%20Leaflets/Medicine/Endoscopy/118589EndoscopicUltrasound(796).pdfx

*4. Yosuke Nakai et al. Towards best practice in Endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration(EUS-FNA), Gastroenterological Endoscopy2014:56:7, 2141-49

*5. Hiroyuki Isayama et al. Clinical practice guidelines for safe performance of endoscopic ultrasound/ultrasonography-guided biliary drainage: Journal of Japan Biliary association 2018, 2019:33:5, 793-816

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1496681/FujifilmLogo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/fujifilm-riceve-lapprovazione-regolatoria-per-lecoendoscopio-di-ultima-generazione-eg-740ut-ed-ottiene-la-compatibilita-della-sua-linea-di-ecoendoscopi-con-il-sistema-a-ultrasuoni-arietta-top-di-gamma-di-fujifilm-healthcare-a-301635179.html