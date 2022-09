DUSSELDORF, Germania, 5 settembre 2022 /PRNewswire/- - Fujifilm svela il proprio portafoglio di soluzioni pneumologiche in espansione al Congresso internazionale della European Respiratory Society (ERS) di Barcellona, con l'aggiunta di un nuovo broncoscopio sottile.



Fujifilm, nota per i suoi sistemi endoscopici pionieristici, è anche produttore attivo di broncoscopi e altre soluzioni pneumologiche. Con l'aggiunta della sua ultima dotazione, l'EB-710P, Fujifilm è ora in grado di fornire la gamma più potente e completa di soluzioni di pneumonologia e broncoscopia per migliorare gli esiti per i pazienti e la diagnosi precoce.

I professionisti del settore sanitario si trovano costantemente ad affrontare la sfida di fare di più con meno fondi e meno tempo. La mancanza di capacità nello screening del cancro al polmone può causare ritardi nella diagnosi; la diagnosi precoce è fondamentale per garantire migliori esiti per il paziente. L'ampliamento del portafoglio di prodotti di Fujifilm migliora la capacità di supportare percorsi diagnostici potenziati e di pianificare le terapie dei pazienti affetti da patologie polmonari, aiutando gli operatori sanitari a potenziare la cura dei pazienti.

La suite di soluzioni per la pneumologia include un'ampia offerta di prodotti necessari agli pneumologi nell'intero percorso diagnostico di cura dei pazienti, dalle soluzioni di screening come raggi X e tomografia computerizzata alle soluzioni diagnostiche come sistemi endoscopici, broncoscopi, mini-sonde a ultrasuoni e pianificazione della broncoscopia a navigazione, fino ai software di pianificazione chirurgica e intelligenza artificiale all'avanguardia.

Il portafoglio di prodotti ampliato include il sistema Nano X-ray FDR, una macchina digitale a raggi X leggera, compatta e altamente portatile che utilizza le tecnologie di imaging brevettate di Fujifilm. Inoltre, il sistema a raggi X FDR Xair offre portabilità e operabilità uniche che ne consentono l'utilizzo all'interno delle case dei pazienti, delle case di cura e nell'ambito delle cure di emergenza, lasciando ai medici il tempo di fornire cure ottimali ai pazienti in modo efficiente.

L'ampliamento del portafoglio di prodotti è stato presentato all'ERS International Congress di Barcellona, in occasione del quale si riuniscono gli esperti delle vie respiratorie per presentare e discutere gli ultimi progressi scientifici e clinici nel campo della medicina respiratoria.

All'evento, i delegati possono visualizzare l'ampio portafoglio di pneumologia presso lo stand espositivo di Fujifilm, e al contempo essere invitati a seguire la formazione pratica nelle sessioni dello Skills Lab di Fujifilm.

I delegati possono anche visitare l'EndoRunner, un centro di formazione mobile con apparecchiature Fujifilm che viaggia per ospedali e conferenze e offre ai medici l'opportunità di utilizzare le soluzioni broncoscopiche dell'azienda. Maggiori informazioni su EndoRunner sono disponibili sul sito fujifilm-endoscopy.com/endorunner.

Samiran Dey, European Business Development Manager di Fujifilm Europe, ha dichiarato: "Fujifilm è un ampio fornitore di soluzioni pneumologiche che supporta i medici, dallo screening alla pianificazione della terapia. Con il nostro portafoglio in espansione e una vasta gamma di apparecchiature mediche, ci concentriamo sul miglioramento degli esiti per i pazienti e sull'innovazione per un mondo più sano. Scegliendo Fujifilm, puoi affidarti a un partner per le tue esigenze diagnostiche di pneumologia, promuovendo al contempo diagnosi rapide attraverso prodotti innovativi. In qualità di partner fidato degli operatori sanitari nel campo della pneumologia, siamo orgogliosi di essere al vostro fianco".

Note per i redattori

Informazioni su Fujifilm in EuropaFujifilm gestisce oltre 50 società e filiali del gruppo in Europa e impiega circa 6000 persone nei reparti R&S, produzione, vendite e servizi, con FUJIFILM Europe GmbH, avente sede Ratingen, in Germania, che funge da sede strategica per la regione. In tutta Europa, le entità Fujifilm coprono un'ampia gamma di settori industriali, che comprendono: tecnologia medica, materiali elettronici, prodotti industriali, prodotti chimici, sistemi grafici, dispositivi ottici, supporti di archiviazione e ogni aspetto della fotografia. Negli ultimi 20 anni, l'azienda si è concentrata più intensamente sul settore sanitario, dalla diagnosi alla prevenzione, fino al trattamento. Oggi, Fujifilm in Europa si occupa dell'intero spettro della cura dei pazienti, oltre alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione per terapie avanzate, terapie geniche e vaccini, oltre a fornire mezzi per la coltura cellulare e soluzioni di medicina rigenerativa.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: fujifilm.com

Informazioni su FUJIFILM Holdings CorporationFUJIFILM Holdings Corporation, con sede a Tokyo, in Giappone, offre soluzioni all'avanguardia per un'ampia gamma di settori globali sfruttando la profonda conoscenza e le tecnologie fondamentali sviluppate nella sua incessante ricerca dell'innovazione. Le sue tecnologie di base proprietarie contribuiscono a vari settori, tra cui sanità, sistemi grafici, materiali altamente funzionali, dispositivi ottici, imaging digitale e prodotti per la documentazione. Questi prodotti e servizi si basano sul suo ampio portafoglio di tecnologie chimiche, meccaniche, ottiche, elettroniche e di imaging. Per l'esercizio conclusosi il 31 marzo 2022, la società ha registrato un fatturato globale di 19,28 miliardi di USD, a un tasso di cambio di 131 yen sul dollaro. Fujifilm si impegna a favore di una gestione ambientale responsabile e di una buona cittadinanza aziendale.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: holdings.fujifilm.com

