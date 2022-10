(Treviso 3 ottobre 2022) - Il direttore generale dell’azienda veneta punta su progetti personalizzati e di qualità crescente

L’unicità e la personalizzazione sono sempre più ricercate dalla clientela, specie per l’arredamento delle abitazioni, diventate in forma crescente, nel corso degli ultimi anni, spazi da vivere a 360 gradi. Tra gli elementi fondamentali per l’arredo di una casa, gli infissi e le porte d’interni giocano un ruolo decisivo nell’uniformità progettuale, con le aziende del settore intente ad andare incontro verso esigenze customizzate nei minimi particolari. “Concretizzare il sogno di un cliente è l’aspetto più gratificante del nostro lavoro”, racconta Alessandro Gasparetto, direttore generale di Futura Serramenti. L’azienda veneta, sempre più presente sul territorio e vicina alla propria clientela con la recente espansione delle rivendite nel nord Italia, ha ideato un nuovo filone di lavorazioni di porte marcate Futura Serramenti, realizzate con i più alti standard esistenti dal punto di vista della sicurezza e della qualità dei materiai utilizzati, tenendo in considerazione l’arredamento nel quale vengono inserite. “Le porte d’interni, soprattutto nella concezione di design contemporaneo, sono elementi minimali, che si uniformano all’abitazione senza strafare, trovando il giusto compromesso tra necessità pratiche e l’arredo”, prosegue il direttore generale. Ma come soddisfare le esigenze della clientela? “L’elaborazione è spesso legata al colpo di genio, serve casualità della mano e libertà di pensiero. Come gli studi artistici insegnano — prosegue Gasparetto — pensare troppo porta all’ideazione di progetti meno sinceri: la mano deve seguire le sensazioni legate all’idea espressa dal cliente”. È grazie a questa originalità che Futura Serramenti è stata capace di farsi conoscere nel mercato come azienda innovativa e che guarda al futuro, impegnata nello sfruttamento di soluzioni tecnologiche e nella collaborazione con le più importanti realtà del mondo degli infissi. La nuova strategia commerciale vedrà Futura Serramenti ancor più presente sul mercato grazie agli accordi finalizzati con le rivendite locali, abbracciando un bacino d’utenza superiore in tutto il nord Italia.

