(Taranto, 29/08/2022) - Il fondatore dell’azienda pugliese spiega l’importanza delle costruzioni metalliche per il tessuto produttivo italiano

Taranto, 29/08/2022 - È sempre più in crescita la richiesta di costruzioni metalliche, con gli addetti ai lavori impegnati nella ricerca di strutture affidabili e al passo coi tempi per l’avvio di attività nel mondo sia agricolo che industriale. In questo ambito, la personalizzazione è una delle caratteristiche più desiderate dagli operatori del settore, che si affidano alle realtà imprenditoriali capaci di rispondere al meglio alle esigenze delle aziende. “Andare incontro alle richieste personalizzate dei committenti fa parte della natura del nostro lavoro, ma la qualità la si può offrire solo se si hanno le professionalità adeguate e la giusta esperienza”, spiega Giuseppe D’Aprile, titolare a Mottola di GDA Costruzioni Metalliche. L’azienda, che opera su tutto il territorio pugliese con lavorazioni eseguite anche in Calabria e Basilicata, realizza capannoni agricoli e industriali, portoni e cancelli, infissi in ferro e attrezzature quali cuccette e box per animali, lavorando materie prime metalliche a 360 gradi. Un’attività a tutto campo per GDA, azienda diventata un punto di riferimento nell’ambito della costruzione di strutture per luoghi di lavoro come, ad esempio, officine e marmerie. Un supporto fondamentale alle attività del territorio, con l’azienda di Giuseppe D’Aprile protagonista della crescita imprenditoriale di numerose imprese intente ad avviare un nuovo business o a rinnovare la loro capacità di produzione, con nuovi capannoni capaci di rispondere alle esigenze commerciali del momento. In un periodo storico particolarmente complicato per via delle turbolenze nelle relazioni internazionali, le materie prime hanno subito da un anno a questa parte importanti rincari. “Ma la programmazione del nostro ufficio tecnico e commerciale ci ha permesso di lavorare serenamente nonostante tutto, senza far mancare la qualità riconosciuta delle nostre lavorazioni”, evidenzia Giuseppe D’Aprile. L’attività di un’azienda come GDA Costruzioni Metalliche si basa su una serie di professionalità, dai saldatori ai carpentieri, esperti lavoratori capaci di utilizzare macchinari come la pressopiegatrice o sistemi per il taglio al plasma. Grazie a queste tecnologie, si realizzano grondaie in lamiera, scossaline di rifinitura, lamiere per congiungere i pannelli coibentati per la chiusura delle strutture. “Un lavoro di squadra, che permette di portare a termine la costruzione di strutture metalliche a regola d’arte”, specifica D’Aprile. L’attività pugliese è inoltre impegnata nella sostituzione delle coperture per capannoni con pannelli coibentati, che vanno in sostituzione di materiali nocivi per l’ambiente. Infatti, ancora oggi è possibile la presenza di coperture in amianto, che devono essere sostituite da ditte specializzate. In questo caso, grazie alla collaborazione tra GDA Costruzioni Metalliche e le aziende del territorio, la clientela viene messa in contatto per la rimozione e lo smaltimento del materiale rispettando la normativa vigente, per poter poi procedere alla posa regolare della copertura.

CONTATTI: https://www.gdacostruzionimetallichesrl.it/