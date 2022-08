(Milano, 25 agosto 2022) - Milano, 25 agosto 2022 – Business Worldwide Magazine annuncia la classifica dei vincitori della “CEO Awards Winners 2022”. A Gianni Bientinesi, CEO di Business Intelligence Group, il premio di CEO più innovativo delle ricerche di mercato in Italia.

Segnalati da una giuria di esperti, i vincitori del premio sono stati selezionati a partire da una rosa di candidati provenienti da tutto il mondo. Hanno partecipato, infatti, alla selezione aziende di tutto il mondo provenienti dai Paesi di Europa, dell’Australia e dell'Asia, per citarne solo alcuni.

L’obiettivo del premio? Riconoscere le eccellenze del mondo dell’imprenditoria e individuare i CEO che meglio hanno affrontato le difficoltà che la Pandemia ha portato con sé in tutti i mercati. Tra questi si aggiudica il premio un imprenditore italiano: Gianni Bientinesi, fondatore di Business Intelligence Group, che rappresenta il CEO più innovativo del settore delle ricerche di mercato.

Robert Weinberg, portavoce di BWM, in merito alla classifica di quest’anno, ha dichiarato: "Il calibro delle persone nominate è stato davvero impressionante. I vincitori sono stati selezionati per aver affrontato le sfide del mercato con “quel qualcosa in più”, in termini di coinvolgimento delle persone e per la capacità di motivare i propri collaboratori. Alla fine, le decisioni dei giudici sono state unanimi, quindi congratulazioni a coloro che hanno vinto i premi. Tutto il team di Business Worldwide Magazine augura loro un continuo successo per il futuro".

Come descrivere l’approccio di Gianni Bientinesi alle sfide che la sua azienda, Business Intelligence Group, ha dovuto affrontare durante il periodo post-Pandemia? Una sola parola: innovazione.

Ecco perché Bientinesi ha vinto il premio come CEO più innovativo delle ricerche di mercato; scopriamo chi è l’imprenditore italiano che porta in alto la bandiera del nostro Paese e fa dell’innovazione un elemento differenziante.

Gianni Bientinesi si è laureato all’Università degli studi di Torino con una tesi in Sociologia dell’Educazione e Metodologia della ricerca sociale. Anni in cui ha iniziato a fare Ricerca nel vero senso del termine. Infatti, il tema principale della tesi di ricerca era il rapporto tra “Formazione Universitaria e mondo del Lavoro”. Tesi di ricerca che ha segnato il suo destino professionale perché ha vinto anche il miglior premio tesi di quell’anno. Anche perché la tesi è stata depositata all’UNESCO per la rilevanza dei temi.

È da questo momento che ha capito che la ricerca potesse essere una delle cose che lo appassionava di più.

Dopo il percorso universitario ha iniziato tutta una serie di collaborazioni con i principali istituti di Ricerca al mondo, specializzandosi in indagini continuative.

Successivamente, ha collaborato anche con altri Istituti di ricerca molto importanti sempre a livello internazionale, per almeno 15 anni.

Infine, da Ricercatore che dava all’azienda informazioni utili per fare business, è diventata la principale persona con la funzione di recepire dati di ricerca da altri, per sviluppare piani marketing.

Da lì a poco è entrato a far parte di un famoso gruppo nazionale che si occupa di commercializzazione di prodotti per l’abbellimento, la manutenzione e la ristrutturazione della casa. Periodo in cui gli è stata assegnata la responsabilità della Business Intelligence Group. In particolare, è entrato come Responsabile dell’Ufficio Studio Ricerche per poi prendere la responsabilità anche della Relazione Cliente.

Così, ha iniziato a partecipare a Gruppi di Lavoro Internazionali su temi quali le nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale e altri.

Negli ultimi tre anni ha intrapreso il percorso come Direttore della Business Intelligence. È proprio in questo momento che ha capito che il mondo Ricerche di Mercato era cambiato. Così le rilevazioni sono diventate utili per sviluppare nuovi business.

Inizialmente, come ci ha spiegato, ha ricoperto il ruolo di Direttore nella Business Intelligence. Poi, ha deciso di intraprendere la sua esperienza personale e ha fondato la Business Intelligence Group, una Startup innovativa, una società tecnologica.

Dopo svariati anni di collaborazione con gli Istituti di Ricerca, quindi come ricercatore, e in media altri 10 anni come direttore marketing ha pensato che fosse arrivato il momento giusto per lanciare una nuova idea di Business.

Da quello che era un ruolo abbastanza codificato in azienda è passato alla versatilità del ruolo di Imprenditore. L’intento della creazione di questa nuova azienda è stato quello di andare oltre il marketing, la tecnologia e le ricerche per fare qualcosa di più innovativo.

Infatti, l’approccio che ha voluto dare all’azienda è proprio questo: diffondere le informazioni giuste secondo tempistiche giuste e con livello di dettaglio corretto. Quindi, un approccio molto operativo.

La società è stata fondata nel corso del 2019. Subito dopo aver concluso tutti i lavori burocratici, e aver capito come organizzarci, è iniziata la pandemia. Ciò ha rappresentato la maggiore difficoltà che andava affrontata. Sostanzialmente la Business Intelligence Group è una società nata e cresciuta nel periodo Covid. Quindi, con tutte le limitazioni della situazione. Ad esempio, alcuni collaboratori non li ha mai incontrati, se non ora che le restrizioni sono state allentate. La maggior parte dei clienti sono stati acquisiti a distanza. Più che una difficoltà è stato un grande cambiamento nel senso che progetti importanti, dove la relazione personale è fondamentale, è stata sviluppata a distanza.

È stato molto importante riuscire a trovare il modo per far trasparire, anche a distanza, la passione per questo lavoro, con mezzi mai adoperati prima. Quindi, con la startup innovativa, che nella fase deve capire qual è la strategia giusta per posizionarsi sul mercato, fortemente competitivo, è stata dura capire come farlo specialmente a causa del caos che ha creato la pandemia.

Tuttavia, ci sono stati degli aspetti interessanti, e comunque l’azienda, nonostante la crisi morale ed economica, ha risposto in maniera positiva. Cosa che porta a pensare che ci siano buone speranze di crescita anche per il futuro.

Ad oggi i servizi più richiesti sono quelli della Ricerca di Mercato legati alla Fattibilità commerciale.

Se da un lato la pandemia è stata un freno all’inizio oggi sta diventando un acceleratore. Ciò grazie a tutte le misure governative e i rispettivi finanziamenti per rilanciare l’economia. Oggi le PMI hanno l’opportunità di sviluppare un nuovo Business, caratterizzato da: Trasformazione digitale, Big Data e Intelligenza artificiale.

Attività di tendenza che si stanno cavalcando e sviluppando e che il mercato ci sta riconoscendo in qualche modo. In questo periodo di incubazione di due anni, inoltre, sono state sviluppate anche nuove cose. Nuovi progetti, approcci e metodologie che oggi rappresentano le potenzialità di Business Intelligence Group a tutto tondo.

La società è specializzata in attività di alto profilo tecnologico e innovativo per l’organizzazione e la progettazione di servizi utili per l’implementazione di piani strategici Online e Offline. Business Intelligence Group è specializzata sulle tematiche che riguardano: Retail e Grande Distribuzione, Casa e Abitare, Automotive e Trasporti, Tecnologia e Innovazione, Ecosostenibilità e Salute e Benessere.

La concorrenza è molto agguerrita, infatti, il mercato è caratterizzato da aziende storiche e da un processo di globalizzazione importante.

Oggi Business Intelligence Group si posiziona a metà tra l’essere un Istituto di Ricerca di Mercato e una Società Tecnologica con l’aggiunta di una consulenza strategica.

Ciò che la contraddistingue è la capacità di trasformare i dati in azioni di marketing concrete tenendo sempre a mente la totalità del progetto.

Questa esperienza ha dato modo di capire a Bientinesi sia la parte a monte, ovvero come si costruisce l’informazione, ma soprattutto quali sono le migliori informazioni che possono essere sviluppate in questo tipo di attività.

Ciò che differenzia l’azienda è l’approccio multidisciplinare, la conoscenza approfondita di alcuni mercati specifici e soprattutto un approccio che Bientinesi chiama no frills. Senza fronzoli, perché si tratta di persone coraggiose, concrete e innovative. Caratteristiche che stanno premiando molto l’azienda.

Quando i clienti hanno bisogno di risolvere specifiche problematiche la Business Intelligence Group offre un supporto completo. Si cerca di capire su cosa è meglio focalizzarsi in modo prioritario per poi accompagnarlo nella realizzazione completa del piano di marketing.

I clienti sono internazionali. Nel senso che la Business Intelligence Group si posiziona come un’azienda ad alto contenuto consulenziale. Quindi, si lavora prevalentemente con grosse aziende conosciute in tutta Europa. Appartenenti principalmente alla GDO Grande distribuzione organizzata, del settore casa, in quello dell’elettronica di consumo, e in quello di risorse umane. E anche Produttori, Agenzie di Comunicazione, Società di Consulenza e Istituti di Ricerche di Mercato.

Altri clienti interessanti sono quelli che hanno una forte componente innovativa e che trovano in Business Intelligence Group il giusto compromesso tra rigore e creatività nel trovare soluzioni possibili e concrete.

In sostanza la Business Intelligence Group è l’azienda del Sì, SI PUÒ FARE! È così che si condivide l’esperienza e i saperi per rendere possibile ogni richiesta. Senza fronzoli, in maniera innovativa, creativa, e allo stesso tempo concreta.

Probabilmente il successo di Gianni Bientinesi sta nel fatto che ha avuto l’opportunità di fare delle esperienze diverse tra loro a cui è riuscito a dare un filo conduttore personale.

Inoltre, la sua formazione è caratterizzata anche da studi tecnici, ha infatti studiato elettronica industriale. In questo modo l’approccio un po’ tecnico è legato all’approccio umanistico in sociologia. Questo connubio ha fatto sì che da un lato tutte le innovazioni tecnologiche funzionino con i propri meccanismi. Una solida formazione universitaria gli ha dato l’opportunità di capire anche tutto ciò che non si vede.

Il segreto sta nella curiosità, e nell’apertura mentale verso le nuove opportunità che di volta in volta gli si presentavano.

Il consiglio ai giovani imprenditori che vogliono riuscire nella realizzazione della loro grande impresa, è quello di essere preparati e avere costanza nell’impegno e nelle energie che si investono.

Ora, forse più di prima, la preparazione, il rigore e la disciplina sono importanti. È importante seguire i propri sogni. Tuttavia, i sogni senza una concretezza restano semplici sogni. Quindi, bisogna saper trovare la giusta strategia per realizzare i propri sogni.

Affinché ciò accada sono necessari determinazione, competenze e soprattutto apertura mentale per essere pronti a mettersi in gioco in qualsiasi momento.

Contatti:

info@habitante.it

tel: +39 391 4584964

site: www.businessintelligencegroup.it