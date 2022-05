(Adnkronos) - Lecce, 16 maggio 2022 - Il Comando di Polizia Locale di Lecce ha ospitato, venerdì 13 maggio, un incontro formativo per operatori di polizia locale e altri organi di controllo sulle tematiche dei giochi leciti dal titolo “Il gioco legale in Italia; inquadramento, regole e sanzioni”.

Il corso organizzato dall’ente di formazione Ovale T&D, sotto l’egida dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli della Regione Puglia, è stato finanziato con fondi del Piano di Sviluppo ADI del concessionario per la conduzione e il collegamento degli apparecchi con vincita in danaro Codere Network.

Il relatore, l’avv. Luca Giacobbe esperto in “gioco legale”, ha fornito strumenti utili a migliorare le strategie di controllo per contrastare l’utilizzo illecito delle slot machine da parte dei gestori e dei concessionari, un comportamento da cui derivano sia un danno all’Erario, per il volume di evasione fiscale generato, sia ai giocatori per il mancato rispetto delle percentuali di vincite sulla giocata.

Una parte dell’intervento è stato dedicato anche al “gioco responsabile” e alle criticità legate ai clienti ludopatici.

La sessione formativa è stata aperta dal Comandante della Polizia Locale di Lecce Donato Zacheo e dall’intervento del Dott. Tommaso Musìo, Direttore di ADM, Agenzia Dogane e Monopoli, Regione Puglia, che ha declinato le competenze dell’Agenzia e ribadito il valore dei concessionari come presidio di legalità.

Presenti all’incontro più di 40 rappresentanti degli organi di controllo tra Polizia Locale, anche dei Comandi della Provincia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato.