(Adnkronos) - Da Belluno un grande esempio di creatività e ingegno tutto Made in Italy

Milano, 29 Luglio 2022. Quando era bambino sognava di volare via da Belluno al volante di una supercar, poi i sogni che si realizzavano, e ora le sue auto sono nel garage del principe degli Emirati Arabi. L'incredibile storia di Giorgio Pirolo ai microfoni dell'Osservatorio ReputationUP.

Nuovo episodio del podcast con ospite il socio fondatore di Frangivento, la linea di hypercardi lusso interamente Made in Italy nata tra Belluno e Torino.

“Abbiamo sempre puntato sulle maestranze italiane, consci del fatto che avere la bandiera del Made in Italy sulla macchina è ancora oggi un motivo di vanto”, spiega Giorgio Pirolo, disegnatore e ideatore assieme al socio Paolo Mancini, di Frangivento auto.

“Ricordo con affetto il progetto della hyper car Asfané. Abbiamo deciso di chiamarla così perché nel dialetto piemontese, asfanen, significa “non si può fare”. Ed era proprio quello che ci dicevano i costruttori di auto quando assieme al mio socio andavamo con un disegno in mano a far vedere la macchina”. Quei non si può fare hanno aiutato Giorgio ed il suo socio Paolo Mancini a non demordere mai. “Quando abbiamo presentato l'auto di lusso Asfané al salone dell'auto di Torino, erano gli stessi produttori a venirci a chiedere di poter collaborare. Abbiamo imparato a giocarci tutto pur di portare a casa i nostri obiettivi”.

Durante l'intervista con il giornalista Elia Cavarzan ai microfoni del podcast OsservatorioReputationUP, c'è stato anche il tempo per alcune considerazioni sull'importanza di fareimpresa curando l'aspetto digitale dell'immagine aziendale: “Se pensiamo che le prime Ferrari venivano presentate senza i social ma soltanto attraverso gli inviti ed il passaparola, ci rendiamo conto di come, oggigiorno le cose siano cambiate. Per un'azienda qualsiasi e per noi che viviamo nella fetta di mercato delle auto di lusso, i social e la sfida digitale sono fondamentali. Già da tempo ci stiamo muovendo in questa direzione: innovazionetecnologia”.

Frangivento è riuscita a conquistare il cuore dei più importanti garage del mondo: “Abbiamo consegnato un'auto personalizzata al Principe degli Emirati Arabi. Per noi è stato un goal eccellente riuscire ad inserire la nostra auto in uno dei garage più importanti del mondo assieme a tutti quei mostri sacri delle hypercar di lusso: Bugatti, Ferrari, McLaren, Lamborghini”.

Ma tutti i sogni non si realizzano all'improvviso. Giorgio Pirolo riflette sul suo percorso, sulla sua storia: “Quando ero a scuola a Belluno, i quaderni di matematica diventavano fogli per disegnare auto, i quaderni a righe di italiano erano piste dove far correre le macchine. Se abbiamo un sogno dobbiamo essere disposti a metterci impegno, volontà e dedizione per raggiungerlo. Il segreto è aprire i cassetti dove teniamo nascosti i nostri sogni e metterci alla prova con questi partendo dalle nostre capacità”.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl