Il ReliaGATE 10-14 soddisfa i requisiti di integrazione all'interno di applicazioni IoT ed edge computing

AMARO, (UD) Italy, 28 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Eurotech, fornitore leader di soluzioni hardware e software integrate per lo sviluppo di applicazioni IoT (Internet of Things) ed edge computing annuncia che il suo edge gateway ReliaGATE 10-14 ha ottenuto la certificazione Arm® SystemReady IR.

I progetti IoT rimangono spesso incompleti a causa della difficoltà di integrazione tra l'hardware e il software utilizzati per l'implementazione. La certificazione Arm SystemReady IR risolve questo problema, permettendo l'installazione di diversi sistemi operativi su dispositivi di campo come gli edge gateway per Industrial IoT (IIoT) di Eurotech.

"Ottenere la certificazione Arm SystemReady IR per il ReliaGATE 10-14 dimostra il nostro impegno a fornire soluzioni integrate hardware e software per applicazioni industriali" ha commentato Marco Carrer, CTO di Eurotech. "Gli standard, i protocolli di sicurezza e l'ecosistema cloud sviluppati da Arm aiutano a ridurre le barriere di adozione e implementazione delle tecnologie IoT. Questo porta a una riduzione dei tempi di sviluppo delle applicazioni e permette a un numero maggiore di aziende di avere accesso ai benefici dell'IoT".

"Gli sviluppatori hanno bisogno di testare e integrare dispositivi IoT più velocemente e in modo più sicuro rispetto al passato, e Arm SystemReady fornisce gli standard per permettere all'hardware e al software basati su tecnologie e prodotti Arm di integrarsi perfettamente all'interno di diversi ecosistemi" ha affermato Mohamed Awad, vice presidente IoT ed Embedded di Arm. "Eurotech ha ottenuto la certificazione SystemReady, il che dimostra l'impegno dell'azienda a fornire soluzioni che permettono alle imprese di sfruttare le tecnologie edge computing e IoT per facilitare i loro progetti di trasformazione digitale".

Il ReliaGATE 10-14 è un edge gateway per Industrial IoT che connette dispositivi e asset industriali al cloud per abilitare applicazioni per Industria 4.0 come manutenzione predittiva e monitoraggio in tempo reale per ottimizzare i processi produttivi. Grazie all'IoT Edge Framework ESF (Everyware Software Framework), il ReliaGATE 10-14 permette l'integrazione dei dati raccolti sul campo, la loro elaborazione e l'invio su cloud per l'integrazione con altri servizi e analitiche. Eurotech ha di recente dichiarato che la soluzione ha ottenuto la certificazione PSA Level 1, uno standard creato da Arm che assicura l'osservanza delle best practice di sicurezza nello sviluppo dei dispositivi. Grazie a questa certificazione, il ReliaGATE 10-14 risulta conforme allo standard IEC 62443-4-2.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1799825/Eurotech_Logo.jpg