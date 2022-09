(Milano, 30/9/22) - ● Quando si pensa ad un matrimonio la sposa e il suo abito creano sempre grande attesa e aspettativa tra gli invitati (e il futuro marito), che non vedono l’ora di vederle varcare la soglia della cerimonia per ammirare il suo look.

● Matrimonio.com ha deciso di puntare i riflettori sullo sposo, analizzando quali siano le preferenze degli italiani e quanto siano disposti a spendere per arrivare impeccabili all’altare.

● Il 27% degli sposi 2021 dichiara di aver speso tra i 1.000€ e i 1.500€ per il proprio abito da sposo; l’8% ha speso tra 2.000€ e 3.000€.

● Secondo le analisi effettuate all’interno della sezione Vestiti da Sposo di Matrimonio.com, il classico abito ottiene il 33,5% delle ricerche di quest’anno, seguito dallo smoking (32,3%). Il blu scuro è il colore più filtrato all’interno delle ricerche (39,3%).

Milano, 30 settembre 2022 - Quando si pensa ad un matrimonio, la sposa e il suo abito rappresentano i grandi protagonisti dell’evento: si creano, infatti, grande attesa e aspettativa tra gli invitati (e il futuro marito) che non vedono l’ora di vederle varcare la soglia della cerimonia per ammirare il suo look. Tuttavia, nonostante i riflettori siano puntati sulla sposa, non bisogna dimenticare che anche lo sposo vuole la sua parte. Per questo motivo, Matrimonio.com, web di riferimento nel settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha analizzato le ricerche effettuate all’interno del proprio sito per capire quali siano le preferenze in merito all’abito per il grande Sì e quanto siano disposti a spendere gli sposi per arrivare impeccabili all’altare.

Quanto spendono gli sposi italiani per l’abito del Sì

Secondo un sondaggio lanciato da Matrimonio.com e che ha ottenuto più di 3500 risposte da parte di coppie con data di nozze 2021 (anno di non totale normalità), il 27% degli intervistati dichiara di aver speso tra i 1.000€ e i 1.500€. Il 20% degli sposi ha speso tra i 1.500€ e i 2.000€; l’8% ha speso tra 2.000€ e 3.000€. Per quanto riguarda lo stile, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, l’abito con cravatta o papillon è considerato un must. In generale, il vestito per il grande Sì viene scelto in un atelier specializzato nel 58,8% dei casi, nel 24,9% in un negozio di abbigliamento e il 12,5% dei futuri sposi lo fa realizzare su misura in sartoria.

Modelli, colori e stilisti più ricercati dagli sposi

Ecco alcune interessanti informazioni rilevate da Matrimonio.com sulla base delle ricerche effettuate quest’anno (gennaio-settembre 2022) dalle coppie all’interno della sezione Vestiti da Sposo, un catalogo di moda nuziale con oltre 3.000 modelli di abiti da sposo, catalogati per stilista, collezione e stile.

● Modelli

Le ricerche delle coppie mostrano una preferenza per il classico, sempre elegantissimo, abito che viene ricercato dal 33,5% degli sposi. Molto apprezzato è anche lo smoking, che registra un 32,3% di ricerche. Il 5,3% degli sposi atterra sul mezzo-tight, una variante del classico tight che presenta una giacca senza coda, mentre il 4% di loro si indirizza sul frac.

● Colori

Il colore più gettonato? Il blu scuro, filtrato dal 39,3% degli sposi di Matrimonio.com. Il nero viene ricercato dal 10% degli sposi mentre colori più chiari, come l’avorio, sono i protagonisti del 4,3% delle ricerche. Anche il verde riscuote un mite successo (4%).

● Stilisti

Per quanto riguarda gli stilisti,al primo posto si trova Enzo Romano che, con il suo centinaio di modelli presenti all’interno del catalogo di Matrimonio.com, attrae il 19% delle ricerche dei futuri sposi. Al secondo posto (15%) si posiziona Petrelli Uomo, seguito da Luigi Bianchi Cerimonia che registra l’12% delle ricerche. Altri brand molto apprezzati sono Ottavio Nuccio Gala (10,5%) e Roberto Vicentti (7,8%).

