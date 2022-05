LOSANNA, Svizzera, 2 maggio 2022 /PRNewswire/ -- In occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario del Glion Institute of Higher Education, l'istituto è lieto di annunciare il lancio di un corso online gratuito dedicato all'industria del lusso, con un focus particolare sulla relazione in continua evoluzione con i clienti di questo settore.

Il corso, intitolato "The Luxury Industry: Customers and Luxury Experiences", partirà il 16 maggio e sarà guidato dalla Dott.ssa Barbara Czyzewska, Academic Dean & Head of Luxury Brand Strategy Specialization.

Rendendo questo corso disponibile gratuitamente, Glion punta a restituire qualcosa a un settore con cui la business school di ospitalità ha lavorato a stretto contatto negli ultimi sei decenni.

Organizzato in tre moduli dalla durata di tre ore ciascuno, il corso è perfetto per i professionisti del lusso che desiderano approfondire le proprie conoscenze del settore. È adatto anche alle persone che desiderano cambiare carriera nel settore, così come a chiunque sia interessato a scoprire di più sul business del lusso.

Il contenuto del corso sarà erogato tramite la piattaforma FutureLearn e il programma include:

Per iscriversi o avere ulteriori informazioni: https://www.futurelearn.com/courses/luxury-industry-customers-experiences?utmcampaign=glionbau&utmmedium=pr&utmsource=news

Glion Institute of Higher Education

Fondato nel 1962, Glion Institute of Higher Education è un'istituto privato svizzera che offre corsi di laurea e master in ospitalità, lusso e finanza a un corpo studentesco internazionale, nei suoi tre campus in Svizzera e a Londra. Glion è classificato tra le prime cinque migliori università al mondo in hospitality e leisure management, e tra le prime tre scuole che godono della migliore reputazione tra i datori di lavoro dal suo ingresso nella classifica nel 2018 (QS World University Rankings by Subject, 2022). Parte di Sommet Education, leader mondiale nella formazione per l'hospitality, Glion è accreditato dalla New England Commission of Higher Education (NECHE).

Per ulteriori informazioni: www.glion.edu

Contatto con i media:media@sommet-education.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1807551/Glion_Institute.jpg