La società verticale SaaS ha lanciato una delle prime soluzioni di pianificazione delle spedizioni basata sui dati del settore e ha annunciato nuove funzioni rivoluzionarie della sua soluzione esistente di tracciabilità dei container, tra cui Advanced Predictive ETA e una delle prime tecnologie di lettura di BL automatizzate del settore per il monitoraggio

SINGAPORE, 16 settembre 2022 /PRNewswire/ -- GoComet, azienda leader nel settore della logistica e dei trasporti multimodali, ha lanciato un prodotto rivoluzionario, "GoPlan", una delle prime soluzioni di pianificazione delle spedizioni basate su dati che consentirà ai corrieri di pianificare i loro programmi di consegna di merci con una migliore prevedibilità utilizzando uno degli indici di riferimento più stimati del settore. Aiuterà gli spedizionieri a promettere tempi di consegna realistici ai destinatari finali quando spediscono container in tutto il mondo. L'azienda mira a risolvere una delle maggiori sfide del settore della supply chain, i tempi di consegna imprecisi del vettore. Inoltre, sceglie il vettore più performante che sia economico, efficace e che aiuti a consegnare come previsto, con meno rischi per i clienti.

Oltre al nuovo prodotto, GoComet ha annunciato un importante aggiornamento della piattaforma, perché ricevere una notifica dopo che una spedizione viene ritardata appartiene al passato. L'ETA predittivo mitiga i ritardi previsti prima che si verifichino per tutte le spedizioni nazionali e internazionali, e porta la visibilità in transito a un altro livello. L'azienda ha inoltre introdotto una delle prime tecnologie di lettura di BL del settore, chiamata Proactive Upload, con cui gli spedizionieri possono inoltrare automaticamente le copie dei BL ricevute dai fornitori al sistema di GoComet. Il sistema legge automaticamente il BL e crea un monitoraggio con un intervento manuale pari a zero.

Il co-fondatore e CEO di GoComet, Gautam Prem Jain, ha dichiarato: "Il nuovo prodotto mira a creare un'esperienza perfetta per i clienti di tutto il mondo per pre-pianificare le loro spedizioni utilizzando GoPlan come strumento di business intelligente per ottenere gli ETA più realistici da condividere con i destinatari finali e sfruttare gli ETA predittivi per gestire in modo proattivo i disagi della supply chain utilizzando parametri di riferimento globali affidabili e costruire la credibilità dei clienti. I nuovi prodotti e gli aggiornamenti aiuteranno a ottenere un'esperienza di visibilità end-to-end senza pari per spedizionieri e destinatari in tutto il mondo".

Ankur Agarwal, membro del comitato consultivo per i clienti di GoComet, responsabile della supply chain di Polyplex, Asia Pacifico, ha dichiarato: "Sono fermamente convinto che l'ETA predittivo avanzato sarebbe enormemente vantaggioso per la comunità globale della supply chain. Sarebbe fantastico vedere i miei colleghi di tutto il mondo esplorare presto questo prodotto".

Centinaia di professionisti della supply chain hanno partecipato all'evento di lancio virtuale, tra cui esperti del settore e clienti di GoComet. All'inizio di febbraio, GoComet ha annunciato la chiusura di un finanziamento di serie A da 7 milioni di USD e da allora ha guadagnato una forte posizione sul mercato statunitense.

Informazioni su GoComet

GoComet è una piattaforma di logistica multimodale basata sull'intelligenza artificiale, utilizzata dai grandi conglomerati manifatturieri per automatizzare vari processi lungo la supply chain, come il procurarsi tariffe di nolo, il monitoraggio delle spedizioni, la riconciliazione delle fatture, il benchmarking dei noli e altro ancora.

Con oltre 200 marchi globali in 35 Paesi, GoComet attualmente ha sede a Singapore e ha una presenza nel sud-est asiatico, Stati Uniti ed Europa.

