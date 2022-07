(Milano, 18 Luglio 2022) - Milano, 18 Luglio 2022 - Guidare un bolide in pista è sempre stato il sogno di tutti gli appassionati di motori.

Un sogno irraggiungibile fino a ieri, ma che ora è però possibile realizzare.

Da oggi infatti grazie a Rse Italia (www.Rseitalia.it) si possono acquistare giri in pista sui maggiori circuiti italiani, sui migliori bolidi del momento.

Parliamo di modelli come Ferrari, Lamborghini, ma anche Porsche, Alfa Giulia Quadrifoglio, la Nissan GTR e molte altre supercar.

Tutte queste auto ora, per la felicità di tanti appassionati, sono a portata di mano, facilmente prenotabili online, sui circuiti più prestigiosi d'Italia, come Imola, Mugello, Vallelunga o Misano.

Guidare una supercar, Ferrari, Porsche o Lamborghini a prezzi accessibili

Il sogno di guidare una supercar diventa così accessibile a tutti, basta recarsi alla pagina www.rseitalia.it/calendario.asp, per prenotare il pacchetto che si preferisce.

Ogni pack si può comprare a data fissa o libera ed è possibile guidare una o più supercar a scelta fra quelle del parco auto.

È possibile poi anche acquistare dei voucher da regalare ad un proprio caro: un regalo perfetto per un appassionato di motori e auto sportive, che fino all'ultimo non conoscerà la natura del regalo ricevuto, per amplificare al massimo l'effetto sorpresa.

Di norma RseItalia contatta i guidatori 7 giorni prima della guida per gli ultimi dettagli, ma in caso si desidera fare una sorpresa ad un proprio caro, basta scrivere una mail a info@rseitalia.it subito dopo aver pagato il voucher di guida, specificando le proprie esigenze.

In questo modo il festeggiato non conoscerà la natura del nostro regalo fino all'ultimo minuto.

Guidare una supercar, un sogno alla portata di tutti

Ovviamente guidare una Ferrari, una Porsche o una Lamborghini in pista è ben diverso da guidare una utilitaria.

Per questo, prima di ogni corsa in pista c'è un briefing in cui vengono rivelati ai guidatori alcuni trucchi da pilota.

Il driver è libero di guidare in pista la sua supercar, affiancato da un istruttore solo per motivi di sicurezza.

Correre in pista diventa quindi un sogno facile da realizzare, grazie a RseItalia.it (www.Rseitalia.it).

Per acquistare il proprio voucher e prenotare il proprio giro in pista basta recarsi alla pagina web www.rseitalia.it/calendario.asp.

Responsabilità editoriale:

TiLinko – Img Solutions srl