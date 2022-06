PARIGI, 14 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Un anno dopo la presentazione del primo rombante prototipo Hopium Machina, il produttore francese di berline alimentate a idrogeno di fascia alta rivela oggi la sua concept car, Hopium Machina Vision, e offre per la prima volta un'immersione all'interno dell'abitacolo.

Ideata dal designer automobilistico Félix Godard, che ha trascorsi professionali in Porsche, Tesla e Lucid, - Hopium Machina Vision immagina il futuro della relazione uomo/macchina.

Nella parte anteriore, il display che unisce i due montanti offre un panorama digitale di informazioni, fruibili sia dal conducente che dal passeggero. Può trasformarsi a piacere in un layout intero o minimizzato ,in un movimento simile alle onde. La console tattile offre una nuova connessione sensoriale con l'interfaccia.

Nella parte posteriore, i passeggeri possono godere del comfort di uno spazio interno senza compromessi e di un'impareggiabile vista del cielo.

Tutti i materiali utilizzati per gli interni sono di altissima qualità affinché il veicolo duri nel tempo restando come nuovo, garantendo al contempo trasparenza e tracciabilità. Questi materiali sono di provenienza europea per ridurre il loro impatto ambientale.

Il design esterno del veicolo è stato perfezionato: Hopium Machina Vision mostra una silhouette a tre volumi atletica ed elegante, con un intelligente equilibrio di proporzioni. Sono presenti anche gli elementi distintivi di Hopium Machina, tra cui l'imponente griglia che si attiva per ottimizzare il raffreddamento del sistema di celle a combustibile e la caratteristica illuminazione ispirata alle onde sulla superficie dell' acqua.

Il modello sarà presentato in anteprima al Salone dell'Automobile di Parigi 2022, dal 17 al 23 ottobre.

Informazioni su HOPIUM

Olivier Lombard, il più giovane vincitore della 24 ore di Le Mans, alla luce dell'esperienza acquisita sui circuiti di gara, ha fondato Hopium, casa produttrice di veicoli alimentati a idrogeno di alta gamma. Con un'esperienza all'insegna della cultura automobilistica, Olivier Lombard ha guidato per 7 anni auto da corsa a idrogeno, classificandosi come il racer più esperto al mondo in questo campo. Le gare sono state per Olivier Lombard e il suo team un laboratorio a cielo aperto, consentendo loro di riflettere su nuove soluzioni di mobilità per le odierne sfide ambientali. Considerando che il settore dei trasporti da solo è responsabile del 20% delle emissioni di gas a effetto serra, l'azienda si sta posizionando come attore nella lotta al cambiamento climatico. Hopium riunisce un team di esperti e partner leader in prima linea nell'innovazione nei settori delle celle a combustibile alimentate a idrogeno, della tecnologia e dell'ingegneria automobilistica.

