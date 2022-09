(Adnkronos) - Milano, 2 Settembre 2022. U-Earth, la società biotech che offre soluzioni per la purificazione dell’aria e prodotti hyper health, presenta Hyper-U, un integratore biotecnologico di qualità premium, progettato per migliorare la produttività fisica e mentale, riducendo nello stesso tempo ansia e stress, in unica soluzione.

La pandemia, il contesto economico e l’instabilità politica, insieme all’eccessiva esposizione a fattori inquinanti sta mettendo tutti a dura prova, fisicamente e mentalmente. Come per gli atleti, l’asticella delle sfide quotidiane è sempre più alta. Ma non per questo vogliamo rinunciare ai nostri traguardi. Gli integratori danno una grossa mano. Spesso, tuttavia, la maggior parte di questi prodotti – a base chimica – va ad agire su singole problematiche, obbligando così le persone a dover acquistare molti prodotti, talvolta in conflitto tra di loro.

Hyper-U è il primo integratore, studiato sulle specifiche esigenze degli atleti e degli hyper performer, che va ad agire sia sulla produttività fisica e mentale che sui nostri livelli di stress. Questo è possibile andando a combinare in modo unico tre speciali componenti: Rodiox©, una particolare formulazione di rodiola rosea incapsulata (10 volte più efficace del tipo standard) che migliora le funzioni mentali; Spiralox®, un estratto di spirulina brevettato e coltivato nella Blue Zone italiana, la Sardegna - una delle regioni nel mondo con la più alta longevità; ficocianina, un potente antiossidante.

U-Earth: la biotech che vuole rendere l’aria pulita un diritto di tutti

U-Earth è una società biotech con una vision precisa: l’aria pulita deve essere un diritto umano garantito. Per raggiungere il suo obiettivo, offre soluzioni nature based e di avanguardia: da una parte Pure Air Zone (il suo core business), un servizio super innovativo di purificazione dell’aria specializzato per le aziende, e dall’altra uno store di prodotti per l’hyperhealth.

Nata nel 2006, U-Earth è entrata nella fase di scale up nel 2019, anno in cui ha iniziato a promuovere attivamente le sue soluzioni di purificazione dell'aria Pure Air Zone. Ha poi raggiunto una visibilità globale con U-Mask, la prima mascherina biotecnologica al mondo, venduta in 129 Paesi e indossata da oltre 1 milione di persone.

E da oggi, un ulteriore passo in avanti: U-Earth oggi concretizza il nuovo intento di proteggere le persone non solo dall’inquinamento esterno ma anche dall’interno: così nasce Hyper-U, in concomitanza con il rebranding dello store, ora on line con il nome di U-Earth Store.

Il business di U-Earth: Pure Air Zone e U-Store

U-Earth mette tutto il suo impegno nel dare un contributo per cambiare la rotta dei danni dell’inquinamento e del cambiamento climatico, in particolare dell’impatto che questi hanno sulla qualità dell’aria.

Core business di U-Earth è il Pure Air Zone, un nuovo standard di qualità dell’aria per tutti coloro che desiderano contribuire alla decontaminazione del pianeta. Per sostenere questo progetto, U-Earth offre una serie di servizi e prodotti per l’hyperhealth venduti su U-Earth Store, i cui proventi sono reinvestiti nel progetto Pure Air Zone.

Anche Hyper-U risponde ad un principio di “purchase with a purpose”: i proventi derivanti dalla commercializzazione del prodotto saranno totalmente reinvestiti nel progetto Pure Air Zone, volto a salvaguardare la qualità dell’aria del pianeta, perché l’aria pulita sia un diritto di tutti.

U-Store, in cui sono in vendita sia U-Mask che Hyper-U, è un hyper health online store fondato sull’imperativo che la pandemia ci ha lasciato: prendersi cura di sé stessi e mai rinunciare a esprimere il proprio talento, i propri potenziale.

Hyper-U, l’integratore biotech di U-Earth per migliorare il potenziale mentale e fisico

Hyper-U è l'ultimo prodotto della famiglia U-Earth Store. Si tratta di un integratore biotecnologico di qualità premium progettato per migliorare la produttività fisica e mentale, riducendo al contempo ansia e stress. Un’unica soluzione che mira a favorire la massima espressione del potenziale delle persone.

Hyper-U, modellato sulle esigenze deglihyper-performer, è il supporto ideale per chi affronta una vita frenetica, sia da un punto di vista fisico che mentale: da una parte è efficace sui processi ossidativi, dall’altra sullo stress mentale, andando a sostenere la nostra risposta genetica a tutti quei fattori esterni che sono causa dello stress, come l’ambiente, l’inquinamento, ritmi di vita, malattie ed alimentazione.

È il primo integratore a combinare la Rodiola Rosea nella formulazione Rodiox©, rodiola incapsulata; Spiralox™, un estratto di spirulina brevettato, coltivato nella Blue Zone italiana; la ficocianina, ottima per le proprietà antiossidative. L’elevata biodisponibilità di principi attivi consente di assorbire più nutrienti, vitamine ed energia per ogni dose.

Hyper-U, il primo integratore a combinare rodiola e spirulina

Hyper-U è composto da ingredienti di prima qualità che presentano un'elevata biodisponibilità e bioattività e che combinano proprietà antistress e antiossidanti. Tra questi figurano la rodiola rosea, pianta utilizzata da secoli per alleviare lo stress, la ficocianina e la spirulina.

La spirulina e la ficocianina di U-Earth sono estratte da coltivazioni situate nella Blue Zone in Sardegna. La rodiola, invece, è ottenuta con una tecnologia esclusiva che, grazie ad un processo totalmente privo di solventi, migliora le prestazioni di questo ingrediente di circa 10 volte.

Hyper-U è anche completamente vegano e sostenibile: la confezione è al 100% riciclabile, mentre le capsule sono vegane e al 100% prive di biossido di titanio. è disponibile in confezioni da 60 pillole (la dose ideale è di 2 al giorno), acquistabili come confezione singola o sotto forma di un abbonamento mensile.

