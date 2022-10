HOUSTON, 13 ottobre 2022/PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials ha sviluppato due materiali per veicoli elettrici che migliorano la sicurezza e il comfort dei passeggeri. Starflam® X-Protect e Vydyne AVS dell'azienda affrontano due sfide uniche per le case automobilistiche nello sviluppo delle loro piattaforme EV.

Sicurezza impareggiabile

Starflam X-Protect è un nylon 66 ignifugo leader del settore che resiste all'esposizione a 1.100°C di fiamma diretta per 15 minuti, superando i materiali ignifughi standard e l'alluminio testati secondo SAE AS5127 (un test originariamente progettato per applicazioni aerospaziali).

Guarda Starflam X-Protect in azione.

"La sicurezza si conferma una delle principali preoccupazioni per le persone che considerano un'auto elettrica", ha dichiarato Ian van Duijvenboode, senior director di Ascend per e-mobility. "Nonostante sia relativamente raro, il guasto critico della batteria e il deflusso termico sono eventi che possono verificarsi e X-Protect è stato progettato per proteggere le persone anche in circostanze estreme."

Un'ineguagliabile ammortizzazione delle vibrazioni e una delle auto più silenziose

Il team di ingegneri per lo sviluppo di applicazioni per la mobilità elettrica e gli studiosi dei polimeri di Ascend hanno creato una nuova soluzione per attenuare il rumore, le vibrazioni e la rigidità nei veicoli elettrici, che producono vibrazioni a 10 volte la frequenza dei veicoli con motore a combustione interna.

Vydyne AVS è un nuovo materiale ingegnerizzato efficace per smorzare le vibrazioni ad alta frequenza da fonti di rumore come motori e compressori, che si traduce in una riduzione dell'80% della pressione sonora della cabina.

Una delle applicazioni in cui viene utilizzato il materiale Vydyne AVS è nella Cadillac LYRIQ, che è stata definita dalla stampa "più silenziosa di una cripta" e "l'auto più silenziosa che ricordo di aver mai guidato". La LYRIQ sfoggia una staffa di montaggio del compressore elettrico AC realizzata in Vydyne AVS, che aiuta efficacemente a smorzare le vibrazioni del componente alla fonte, fornendo al contempo un supporto strutturale.

"Vydyne AVS è il risultato di anni di sviluppo ingegneristico combinato con la nostra capacità unica di adattare il processo di polimerizzazione ad attributi specifici", ha dichiarato il Dr. Steve Manning, senior director di Ascend per i materiali ingegnerizzati. "È un esempio del nostro impegno nell'aiutare i clienti a essere all'avanguardia nell'innovazione e ad affrontare le sfide uniche legate a questa trasformazione verso l'elettrificazione."

Ascend presenterà i suoi nuovi materiali, tra cui i suoi prodotti a bassa impronta di carbonio, sotto il tema Advancing Together al K 2022 dal 19 al 26 ottobre nel Padiglione 6 Stand A07.

