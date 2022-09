ANDERNACH, Germania, 1 settembre 2022 /PRNewswire/ -- 3B Private Label Portal (3B PLP), una start-up tecnologica tedesca operante nel settore dei marchi privati, ha recentemente annunciato modifiche al suo modello di business. L'azienda, il cui obiettivo è diventare "l'intermediario globale per le etichette private", si sta distinguendo principalmente in due modi: lead di vendita altamente filtrati e qualificati e campagne marketing online concentrate sul search engine marketing.





I lead validi sono fortemente supportati dagli specialisti di onboarding di 3B PLP. Raccogliendo informazioni sui certificati, sulla capacità, sulle aree geografiche d'azione e su altre specifiche di un produttore, il team di onboarding di 3B PLP contribuisce a creare le basi per un sistema di ricerca efficiente. "Con noi, non ci saranno spam di massa," spiega il fondatore e CEO Marc Buchholz, "se riceviamo una richiesta da parte del cliente, raccogliamo i dati che sono importanti per il produttore".

I produttori potrebbero anche scoprire che i lead esistenti vengono promossi dai canali social dell'azienda. Generalmente, questi post includono un link al Marketplace del sito web di 3B PLP, che ospita i lead attualmente attivi e che devono essere riempiti. Al momento, sono ancora in discussione ulteriori mezzi di promozione dei lead, che saranno lanciati nel prossimo futuro.

Espandendosi dal lato del marketing del modello di business, 3B PLP vanta una rete globale che consente di ottenere un tracciamento più forte all'interno dei motori di ricerca. A proposito della leadership di mercato, è stato spiegato che 3B PLP potrebbe ottenere "fino al 70% della quota di clic in determinate categorie di prodotti". La quota di clic, la quota stimata di clic ottenibili ricevuti, è particolarmente vantaggiosa per i produttori nel raggiungere potenziali clienti.

Nel 2019, ThomasNet ha condotto un sondaggio che ha rilevato che l'80% o più degli acquirenti B2B utilizzava motori di ricerca per reperire nuovi fornitori. Ciononostante, dei 325 produttori intervistati quest'anno al Salone Internazionale del World of Private Label di PLMA, solo il 29% ha ammesso di utilizzare il marketing digitale (incluso il search engine marketing, o "SEM"), oltre ad avere una propria pagina Web.

In una pubblicazione più recente di Gartner, la società di ricerca ha previsto che entro il 2025 "l'80% delle interazioni di vendita B2B tra fornitori e acquirenti si verificherà nei canali digitali". Inoltre, "il 33% degli acquirenti totali desidera un'esperienza di acquisto senza venditore e la percentuale sale al 44% per i millennial," puntualizza Gartner. E, secondo Harvard Business Review, circa il 73% degli acquirenti B2B che partecipano alle decisioni finali sono millennial.

Per questo, 3B PLP prevede che la parte dedicata la digital marketing del proprio modello di business offrirà ai produttori un vantaggio competitivo. I clienti che hanno già iniziato a usufruire dei servizi SEM di3B PLP, avranno acquisito familiarità con i loro potenziali clienti online prima della concorrenza. "In previsione delle tendenze future," dichiara l'organismo di marketing di 3B, "vogliamo aiutare i nostri clienti a partecipare a campagne che li stabiliranno all'interno dei risultati della ricerca dei clienti".

Buchholz conclude affermando che "la ricerca di potenziali partner sarà digitalizzata, con una minore interazione rispetto al passato," e che per coloro che hanno una forte presenza online, "il vantaggio concorrenziale andrà ai produttori in grado di inserire i lead nel più breve tempo possibile".

