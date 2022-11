(Adnkronos) - Giovedì 24 novembre, ore 18.00 - Centro Studi Borgogna, Milano

Milano, 10 novembre 2022 - Giovedì 24 novembre dalle ore 18.00 si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna – in via Borgogna 5, Milano, l’evento dedicato a “Idrogeno: energia per il futuro”.

Introdurrà l’incontro Federico Maurizio d’Andrea, Presidente CdA Amsa S.p.A. e Vice Presidente CSB. Modera MarcoCipriano, Direttore Osservatori CSB. Ne discuteranno, in qualità di Relatori: Martin Corato (Amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia), Renato Boero (Presidente Iren Green Generation S.r.l.), Alessandro Casula (Professore di Gestione Ambientale d'Impresa e delle Energie Rinnovabili presso il Politecnico di Milano), Sonia Sandei (Vice Presidente Confindustria Genova, Head of Electrification ENEL); concluderà l’incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.

L’Europa, con il Green New Deal, si è candidata a diventare nel 2050 il primo continente al mondo ad impatto climatico zero. Per raggiungere tale traguardo bisognerà affrontare sfide ambiziose, compiere scelte oculate, investendo su un sistema energetico integrato, più efficiente e interconnesso, in grado di valorizzare le caratteristiche ed i benefici di ciascun vettore. Tra i tanti elementi che compongono la materia, l’idrogeno è il più leggero e il più abbondante. Tra i combustibili convenzionali, anzi, è quello con il massimo contenuto di energia per unità di peso, tre volte superiore a quello della benzina. Per le sue caratteristiche, l’idrogeno verde può giocare un ruolo decisivo in un mondo a zero emissioni. L’elettrificazione tramite energie rinnovabili sarà la strada principale, oltre che la più efficiente per la decarbonizzazione. La comunità scientifica e tecnologica è impegnata da tempo per rendere l’idrogeno verde più facile da produrre e più economico e, grazie agli enormi progressi fatti negli ultimi anni, il traguardo sembra ormai a portata di mano. Ecco perché molti esperti ritengono prossima una nuova era energetica dell’idrogeno, che seguirà a quella del petrolio, destinata a chiudersi.

L’evento in presenza è in corso di accreditamento presso L’Ordine degli Avvocati di Milano. L’incontro verrà trasmesso anche in diretta web, gratuitamente, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna. La diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti formativi.

Per informazioni e adesioni in presenza, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.