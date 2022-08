(Palermo, 19/08/2022) - Palermo, 19/08/2022 - L’intuizione è l’anima del commercio: nel caso del Black Friday l’intuizione fu probabilmente quella avuta nel 1924 dai dirigenti dei grandi magazzini Macy’s, da sempre attenti a tutte quelle iniziative che potevano spingere la clientela a fare acquisti.

E quale migliore incentivo che la possibilità di comprare diverse tipologie di prodotti con sconti senza precedenti, a ridosso di una festa importante come quella del Ringraziamento e a poco meno di un mese da Natale? Il successo di questa idea è stato tale da creare una tradizione in grado di arrivare, fra cambiamenti ed evoluzioni, fino ai nostri giorni.

Spesso oggi quando si parla di Black Friday ci riferisce ormai agli sconti in generale, tanto da utilizzarlo anche per i saldi estivi richiamando al Black Friday estivo.

Sono diverse le teorie sull’origine del Black Friday, nome che potrebbe essere nato dal traffico convulso che si riversava e si riversa sulle strade in questa giornata, fino ai colori degli inchiostri utilizzati per la compilazione dei registri contabili da parte dei commercianti. Quello che è assolutamente reale è il fatto che il Black Friday è diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di shopping sparsi in tutto il globo.

La scontistica di cui è possibile approfittare in questa giornata non ha confronto con quella prevista in altre occasioni. Ed è possibile trovare ogni sorta di prodotto in offerta: dall’abbigliamento, agli oggetti per la casa, ai giocattoli fino ad arrivare ai Profumi Black Friday. Tutto senza rischiare di svuotare il portafoglio o il plafond della carta di credito.

E dall’originario Black Friday, dove erano le grandi catene commerciali a proporre gli sconti migliori, questa tradizione statunitense ha trovato terreno fertile in buona parte del globo. Il Black Friday quindi non è più solo americano: e non è nemmeno più confinato fra le mura dei negozi.

In questo senso la diffusione di internet e degli e-commerce ha rappresentato un canale privilegiato per portare gli sconti del Black Friday, attraverso la rete, direttamente a casa dei consumatori. Il Black Friday online (che spesso dilata i suoi confini, diventando una Black Week o anche un Black Month) è uno degli eventi più importanti per il commercio online.

Limitandosi ad analizzare i dati del Black Friday del 2021 a livello di mercato italiano, si può notare come l’incremento delle vendite sia davvero rilevante. I dati del 2021 tengono conto non solo della giornata del “venerdì nero”, ma anche della settimana e del mese di novembre.

Secondo le statistiche di idealo.it il giorno del Black Friday ha visto un incremento di acquisti pari al 25% rispetto agli altri giorni della stessa settimana. Ma anche l’effetto “Black Month” è importante: con acquisti superiori del 23% rispetto al mese di ottobre.

Ovviamente si parla di acquisti online, cioè quelli di cui è più facile tenere traccia: l’identikit dell’acquirente medio vede una prevalenza degli uomini rispetto alle donne, under 50 e spesso alla ricerca di prodotti di elettronica.

Il Black Friday è visto anche come l’occasione di pianificare e acquistare i regali per Natale, risparmiando tempo e denaro. E in questo tipo di acquisti fanno da padrone i giocattoli, tradizionali e moderni, gli alberi e gli addobbi natalizi e i profumi da donna e da uomo.

La politica di forti sconti prevista in occasione del Black Friday dai negozi fisici ma soprattutto dagli e-commerce permette di concedersi un regalo speciale senza uscire fuori budget. Con un po’ di attenzione, diventa possibile trovare quasi tutto quello che si può desiderare a prezzo scontato.

Proprio come accade con le offerte Black Friday di Profumeria del Corso: i clienti possono scegliere fra le fragranze delle case produttrici più prestigiose, per questa occasione offerte a prezzi incredibili.

Offerte che valgono per le fragranze da uomo e da donna e che permettono di accaparrarsi alcuni fra i profumi più iconici dei tempi moderni. Profumi che sono diventati veri e propri oggetti di moda, non solo per la loro elevata qualità, ma spesso anche per un packaging che permette di spiccare sul mercato e di entrare nella società come un vero e proprio simbolo.

Stile, lusso, esclusività: se queste sono le caratteristiche delle fragranze più famose, nel Black Friday di Profumeria del Corso si aggiunge l’accessibilità. Molti di questi profumi rappresentano un sogno, che diventa possibile vivere davvero grazie agli sconti del “venerdì nero”.

Informazioni di contatto:

Telefono per assistenza clienti: +39 0912753950

Email: info@profumeriadelcorso.net

Sito: www.profumeriadelcorso.net