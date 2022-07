(Formello (RM), 6 luglio 2022) - Formello (RM), 6 luglio 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Rebirth S.p.A., società impegnata in investimenti e progetti ad alto valore in particolare nel settore immobiliare, riunitosi in data 29 giugno 2022, ha deliberato la nomina dell’Avv. Flavio Tanzilli quale nuovo Presidente.

La nomina, accolta con grande favore dal C.d.A., va ad arricchire il bagaglio di competenze ed esperienza in ambito di management della compagine aziendale.

L’Avv. Tanzilli, già Presidente di Altachiara S.p.A., attualmente siede anche nel C.d.A. di Simple S.r.l., società di mediazione creditizia con riferimento al segmento corporate. È stato consulente legale e finanziario di Battaggion S.p.A., azienda leader nel settore della meccanica.

Già Parlamentare nella XII e XIV Legislatura, già Presidente della Commissione Bicamerale d’inchiesta sulle stragi nazi-fasciste, ha ricoperto la carica di Vice Capo di Gabinetto con funzioni di Direzione Generale presso il Ministero di Attuazione del Programma di Governo dal 2008 al 2011.

“È con grande entusiasmo che raccolgo questa sfida per il raggiungimento degli importanti obiettivi che Rebirth S.p.A. si prefigge di ottenere, mettendo a disposizione la mia esperienza e il lungo percorso fin qui maturato in ambito di management aziendale. Ritengo che il settore degli investimenti in campo immobiliare sia estremamente strategico, e che, per chi vi si affaccia o chi vuole cogliere delle opportunità in questo momento storico in particolare, sia necessario affidarsi a partner di comprovata esperienza sul mercato e di sicura affidabilità finanziaria.”

Rebirth S.p.A. società immobiliare presente sul mercato dal 2003, con asset diffusi sul intero territorio nazionale e con progetti di prossima realizzazione anche all’ estero, è stabilmente cresciuta attraverso acquisizioni di immobili e società immobiliari tramite operazioni a lungo termine e continua ad incrementare il portafoglio immobili che oggi ammonta a 26.900.000 Euro e 110 unità con un capitale sociale di 6.271.597 Euro.

La recente e continua crescita e gli ulteriori progetti in partenza, hanno portato la Società a dotarsi di processi organizzativi e decisionali congrui alle nuove sfide ed esigenze che consentano di ottimizzare risorse e massimizzare l’efficacia delle operazioni.

