CASTELLÓN, Spagna, 8 agosto 2022 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Neolith ha completato l'integrazione totale delle proprie operazioni nella sua filiale Neolith Italy, con l'obiettivo di accelerare la crescita in Italia. Con questo accordo, il Gruppo Neolith consolida la sua presenza diretta in un mercato all'avanguardia in cui il marchio Neolith si associa al design più esclusivo. Neolith Italy è il risultato di una stretta collaborazione iniziata nel 2015 con Craglia Marmi, un socio esemplare che ha deciso di integrare l'esperienza e le risorse di cui dispone nel Gruppo Neolith.

Attualmente Neolith Italy conta su 3 centri di distribuzione che hanno coperto con successo il mercato italiano, oltre che di un esclusivo showroom a Milano. Il Gruppo Neolith stima che nel 2022 la filiale italiana realizzerà un fatturato superiore ai 14 milioni di Euro, che ha reiteratamente superato tutti i volumi di vendita annuali finora registrati. Alla direzione del mercato italiano resterà, con le funzioni di Managing Director Italy,Edoardo Passarini, che continuerà a rappresentare i valori del Gruppo Neolith in questa nuova fase.

La recente integrazione raddoppia la presenza del Gruppo Neolith in un mercato che genera tendenza in molteplici settori industriali, attraverso la proiezione di sinergie tra design e valore sulla pietra sinterizzata.

Attualmente, Neolith Italy lavora con più di 250 marmisti specializzati e collabora in forma continuativa con grandi fabbricanti di mobili da cucina di fama internazionale che si sono affidati a Neolith come marchio di riferimento del settore.

"Con questa operazione rinforziamo il nostro impegno per la conquista del mercato italiano. L'Italia è la patria delle tendenze, della moda e del design, tutti settori in cui Neolith ha la possibilità di apportare un forte valore aggiunto, con un riconoscimento internazionale per i suoi esclusivi design, che sono associati alla sostenibilità, versatilità e funzionalità delle nostre superfici. Siamo certi che questa integrazione potenzierà il livello del nostro servizio su tutto il territorio e accelererà i nostri ambiziosi programmi di crescita per l'Italia e l'Europa" dice José Luis Ramón, CEO del Gruppo Neolith.

Per Edoardo Passarini, questa operazione è il logico risultato di una collaborazione iniziata anni fa. "Oggi un altro sogno si è avverato: continuare a far parte della grande famiglia Neolith come membro del Gruppo. Questo ci darà l'impulso e l'accelerazione di cui abbiamo bisogno per continuare a conquistare il mercato italiano e fare di questo marchio il punto di riferimento unico del design, dell'innovazione sostenibile, della moda, della bellezza e, naturalmente, della funzionalità. Il meglio deve ancora arrivare e il nostro potenziale è illimitato."

Crescita costante

Il Gruppo Neolith dispone di 3 centri di distribuzione in Italia, situati a Verona, Tolentino e Pordenone. È da questi punti che viene garantita una copertura di primo livello del mercato italiano, in tutte le applicazioni dei prodotti Neolith.

La legittima aspirazione a conservare l'eccellenza nel servizio prestato al mercato sta inducendo il Gruppo Neolith a prendere in considerazione, nell'ambito dei propri programmi commerciali, l'apertura di ulteriori centri di distribuzione a breve termine.

Inoltre, Neolith Italy è cresciuta esponenzialmente grazie alla collaborazione con i grandi fabbricanti di cucine e il marchio si è anche inserito in nuovi mercati verticali, come i cantieri navali, l'arredamento di design di alta gamma e progetti di architettura all'avanguardia.

A proposito di Neolith

Fondato nel 2009, Neolith è il marchio leader globale della pietra sinterizzata.

Si tratta di una superficie architettonica rivoluzionaria e innovativa dalle caratteristiche tecniche superiori, realizzata con materie prime naturali al 100%.

Disegnata e fabbricata per soddisfare le necessità più rigorose del mondo dell'architettura e del design di interni, Neolith si distingue per la sua qualità, versatilità, durabilità ed eleganza, oltre che per la sua sostenibilità.

In tutto il mondo si è convertita in un elemento imprescindibile di stile per qualsiasi cucina, bagno, facciata, pavimento e incluso mobili dall'esclusivo design destinati a spazi interni ed esterni, nei quali il design raffinato è combinato all'elevata funzionalità.

Forte del proprio impegno con la responsabilità sociale, Neolith è anche la prima azienda del settore ad aver raggiunto la neutralità dell'impronta di carbonio nel 2019. Attualmente l'azienda è profondamente impegnata in un piano di espansione in aree geografiche strategiche come America del Nord, Europa, Cina e Australia per continuare a dare il proprio contributo per la creazione di spazi unici ed esperienze straordinarie di design funzionale sostenibile, nei più di 100 paesi in cui è presente, attraverso la distribuzione diretta e un'ampia rete commerciale e di partner.