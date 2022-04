(Adnkronos) - Per affrontare al meglio la giungla urbana e riconnettersi con la forza vitale che ci circonda, l’azienda di tè e prodotti naturali lancia una linea botanica dedicata alla primavera

Milano, 29 aprile 2022. La primavera, con la festa cromatica e sensoriale che porta con sé, mostra e insegna un messaggio potente: la forza della natura è immensa, straripante di energia vitale, e si trova non solo nei fenomeni più maestosi, ma anche in ogni piccola foglia o fiore che sbocciano e germogliano ogni anno. Ed è proprio questa la vitale bellezza della rinascita primaverile: un inno che fa fiorire la natura fuori e dentro di noi. Per assaporare al meglio tutto il potere della natura, fitvia ha racchiuso nei suoi tè la magia di questa energia allo stesso tempo infinitamente grande e piccola: è così che è nata la nuova linea “Vibrant Botanicals”, per rigenerarci partendo dall’interno con semplici gesti di self-care.

Perfetti per dare la carica giusta anche nella giungla urbana di tutti i giorni, i prodotti Vibrant Botanicals sollecitano il nostro organismo in modo potente e delicato, grazie a ingredienti distagione e alla dolcezza naturale data dalle foglie di stevia. Vere e proprie infusioni di frutti e piante che germogliano tutt’attorno, come il rosmarino e il ribes nero del Cassis RosemaryTea, che sorso dopo sorso infonderà un benessere autentico e rigenerante.

E per godere di questa misteriosa magia, basta tornare all’essenziale: una passeggiata in un bosco, al mare, in un prato, per riconnettersi con le forze vitali che ci circondano. Magari preparando il proprio tè preferito nella nuova Vibrant Botanical Thermo Bottle, comoda e portatile, e gustando a pieni sorsi tutto il potere della natura.

CASSIS ROSEMARY TEA

L'aroma e la forza della natura in un sorso di tè: il nuovo Cassis Rosemary Tea ha un gusto fruttato e travolgente di ribes nero reso ancora più unico dalla presenza del rosmarino, dagli intensi sentori mediterranei. Con una dolcezza naturale data dalle foglie di stevia, questo tè supporta l’idratazione quotidiana in un modo rivoluzionario, oltre a essere una fonte di antiossidanti, di cui è ricco l’ibisco. Il Cassis Rosemary è perfetto da gustare sia caldosia freddo, per un delicato risveglio al mattino o per una dolce pausa pomeridiana.

Questo tè, della nuova linea Vibrant Botanicals di fitvia, è la scelta ideale per assaporare la primavera e tutto il potere della natura, racchiuso in ingredienti naturali e stagionali, senza aromi o zuccheri aggiunti.

VIBRANT BOTANICAL THERMO BOTTLE

La Vibrant Botanical Thermo Bottle cattura e racchiude in sé tutti i sentori della primavera, stagione in cui germogliano e crescono i deliziosi ingredienti dei tè di fitvia, mostrati in tutto il loro splendore in colorate stampe botaniche. Grazie all’elegante tappo rosso opaco con la pratica maniglia, la Bottle è l’accessorio perfetto da sfoggiare in casa, a un picnic o da portare con sé durante l’attività sportiva; al suo interno è presente un infusore integrato per preparare in modo pratico e veloce il tè, ovunque si voglia. Inoltre, la Bottle è un ottimo stimolo a bere di più e idratarsi correttamente ogni giorno, anche nella nuova stagione: infatti, grazie al vetro a doppia parete, il tè rimarrà della temperatura desiderata, che lo si preferisca caldo o freddo.

A proposito di Fitvia

Fitvia GmbH è un’azienda di e-commerce che opera nell’ambito del wellness e della nutrizione salutare, con focus sulla creazione e sulla vendita di tè di alta qualità che possano aiutare i consumatori a idratarsi di più durante la giornata, per vivere un’esperienza di gusto unica e inaspettata in casa e fuori casa. Oltre ad alcuni accessori, Fitvia propone tè, snack, shake e caps, prodotti tutti naturali che contribuiscono al benessere fisico e mentale attraverso un’alimentazione salutare e divertente. Fondata nel 2014, Fitvia è oggi guidata dal CEO Hilde Neumeyer e conta più di 800.000 clienti, operando attivamente sui mercati tedesco, austriaco, svizzero, italiano, spagnolo e francese.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito: fitvia.it