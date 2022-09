(Adnkronos) -

Manifatture Sigaro Toscano trionfa al Cigar Trophy, battendo la concorrenza internazionale con il sigaro Antico Toscano

Roma, 16 settembre 2022 – Trionfo del sigaro Antico Toscano eletto “Best Cigar OtherCountries” durante la Cigar Trophy Award Ceremony 2022; a sancire la vittoria i consumatori, grazie alla votazione online organizzata dall’autorevole rivista internazionale Cigar Journal.

A ricevere il prestigioso riconoscimento, consegnato durante la cerimonia di premiazione tenutasi presso l’InterTabac a Dortmund, è stato Stefano Mariotti, Amministratore Delegato di Manifatture Sigaro Toscano.

“Questo è un ulteriore riconoscimento per tutte le persone che sono dietro a questo successo: partendo dalla nostra filiera e dai nostri coltivatori a tutti i colleghi di MST e ai nostri partner che distribuiscono il sigaro Toscano nel mondo. Ovviamente un ringraziamento particolare va a tutti i consumatori che hanno dato al sigaro Antico Toscano la loro preferenza, premiando così una qualità tutta italiana, raggiunta grazie al controllo della materia prima e a una ricetta immutata nel tempo: solo tabacco Kentucky naturale al 100% e acqua, fermentazione e stagionatura. Una ricetta tramandata negli ultimi duecento anni, della quale Manifatture Sigaro Toscano è l’unico custode” dichiara Stefano Mariotti, Amministratore Delegato di MST.

Il Cigar Trophy nasce per iniziativa del Cigar Journal nel 1998 e i suoi premi si sono affermati come i più ambiti per i migliori brand e i migliori servizi del mondo dei sigari. Dal 2013 sono i consumatori ad assegnare i premi, inviando le proposte di candidatura e successivamente votando suwww.cigartrophy.com.

