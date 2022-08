(Milano, 8/8/22) - Milano, 8 Agosto 2022. In questi ultimi anni l’intero settore automotive ha dovuto affrontare una serie di difficoltà non indifferenti, legate alla crisi dei componenti ma anche al rallentamento della produzione. Coloro che hanno avuto la necessità di acquistare un’auto nuova lo sanno molto bene: le tempistiche di consegna si sono allungate in modo esagerato, superando spesso i 12 mesi, e questo ha rappresentato per molti un vero problema. Se poi aggiungiamo il fatto che i prezzi sono aumentati esponenzialmente, appare chiaro che acquistare un’auto al giorno d’oggi sia diventato davvero complicato.

Non stupisce affatto dunque che abbia preso sempre più piede la formula del noleggio auto a lungo termine: un’opzione diventata ormai decisamente popolare, anche per via dei numerosi vantaggi che offre. Attualmente, tra l’altro, è possibile trovare numerose offerte noleggio lungo termine, sempre più convenienti ed interessanti. Scopriamo dunque insieme come funziona questa formula e quali sono gli effettivi vantaggi.

Noleggio auto a lungo termine: cos’è e come funziona

La formula del noleggio auto a lungo termine consente di avere a propria esclusiva disposizione il veicolo che si preferisce senza doverlo acquistare. Si sottoscrive infatti un vero e proprio contratto di noleggio con la società di noleggio, che solitamente ha una durata di qualche anno, e non si deve fare altro che corrispondere un canone mensile. L’importo dipende naturalmente dalla tipologia di auto che si sceglie e dai servizi extra eventualmente inclusi, ma in tutti i casi nel canone mensile sono compresi una serie di costi che altrimenti si dovrebbero sostenere a parte. Parliamo di assicurazione, assistenza stradale, revisione, manutenzione ordinaria e via dicendo.

Una volta che scade il periodo di noleggio, si è liberi di restituire il veicolo senza dover pagare alcuna penale o maxi rata finale. Alcune società offrono anche la possibilità di continuare a guidare il veicolo pagando un canone inferiore.

Noleggio auto a lungo termine: conviene davvero?

In molti si chiedono se noleggiare un’auto a lungo termine sia realmente conveniente e se fino a qualche anno fa erano diversi gli aspetti da valutare, oggi non ci sono proprio dubbi: questa è una soluzione sicuramente vantaggiosa, molto più dell’acquisto.

Innanzitutto, si sa già quello che si spenderà per il mantenimento dell’auto perché come abbiamo detto tutti i costi sono inclusi nel canone e rimangono dunque a carico della concessionaria. L’unica spesa che bisogna sostenere è quella relativa al rifornimento di carburante.

Optando per il noleggio a lungo termine non ci si deve preoccupare nemmeno di tutti quei problemi legati alla proprietà dell’auto come la sua svalutazione ad esempio. Si sa infatti che non appena si esce dalla concessionaria con un veicolo nuovo il suo valore cala drasticamente, il che significa che se si volesse rivenderlo nell’immediato ci si rimetterebbero comunque dei soldi.

In molti inoltre scelgono il noleggio a lungo termine perché consente di guidare sempre auto nuove e di cambiarle ogni 3 o 4 anni senza doversi preoccupare del loro prezzo di listino. Questa è una soluzione molto interessante anche per i neopatentati, che grazie al noleggio a lungo termine non sono costretti ad acquistare subito un veicolo nuovo.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl