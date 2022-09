(Milano, 15/9/22) - Milano, 15 settembre 2022 - Alla robustezza delle soluzioni in alluminio, Oknoplast aggiunge un’estetica retrò e presenta così la nuova linea Vintage che va ad ampliare la famiglia di portoncini Tenvis. Forme classiche, dall’eleganza intramontabile, caratterizzano questo portoncino pensato per arredare ambienti tradizionali, ma dalla personalità spiccata. I colori e dettagli sono tenui, come le finiture smaltate, per gli amanti dello stile vintage e senza tempo.

Ma oltre all’estetica, la nuova linea Tenvis Vintage presenta caratteristiche tecniche eccellenti. Nonostante il profilo sottile da 75 mm, il portoncino risulta estremamente efficiente e sicuro: il rivestimento termico in polistirene estruso XPS, inserito all’interno della struttura, garantisce un’elevata resistenza al fuoco e migliora il risparmio energetico della casa (UW = 0,85 W/m2K). Tutti i portoncini in alluminio Tenvis sono accessoriati con una chiusura automatica che consente di bloccare l’anta in tre punti, senza utilizzare la chiave. Inoltre, è presente una rosetta ad anello che protegge ulteriormente dai tentativi di scasso.

Le finiture disponibili sono numerose: da un’ampia di tonalità opache, metallizzate a caldi effetto legno, attingendo da tutti i colori della gamma RAL a seconda delle proprie esigenze abitative. Inoltre, è possibile la personalizzazione dei portoncini con l’opzione bicolore, qualora lo stile della facciata richieda colori diversi.

Anche la linea Vintage, così come tutte le altre proposte in alluminio Tenvis, può essere integrata con gli innovativi sistemi di Smart Home che consentono l’apertura tramite smartphone, telecomando o lettore di impronta digitale.

