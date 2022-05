LONDRA, 31 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Oggi, nell'ultimo annuncio pre-cerimonia del World's 50 Best Restaurants 2022, è stato svelato il nome del vincitore dell'Icon Award 2022: la nutrizionista keniota Wawira Njiru, fondatrice e presidente della non profit Food for Education. L'Icon Award celebra una persona che abbia dato un contributo straordinario al mondo dell'alimentazione, meritevole di essere riconosciuta a livello internazionale, e che abbia utilizzato la sua piattaforma per sensibilizzare e promuovere un cambiamento positivo.



In Kenya, circa l'80% dei bambini non riceve un pasto scolastico e Njiru ritiene che nessun bambino dovrebbe studiare a stomaco vuoto. Dopo la specializzazione universitaria in scienze alimentari in Australia, nel 2016 ha fondato Food for Education, preparando inizialmente 25 pasti al giorno. Ora l'organizzazione dà da mangiare a 40.000 bambini al giorno, fornendo pasti nutrienti a coloro che frequentano le scuole del Kenya, contribuendo a incrementare la presenza dell'educazione primaria e a combattere la fame. Finora ha fornito oltre sette milioni di pasti, che hanno portato a un miglioramento della nutrizione, delle prestazioni scolastiche e dei tassi di transizione alle scuole superiori.

Poiché si rifornisce di alimenti freschi direttamente dagli agricoltori, Food for Education ha anche contribuito a stimolare l'economia locale. I pasti sono preparati in una cucina centrale conformemente alle norme di sicurezza alimentare riconosciute a livello internazionale, e vengono consegnati agli studenti con l'aiuto di una tecnologia sostenibile all'avanguardia. Durante la pandemia, l'organizzazione ha anche fornito pacchi alimentari e trasferimenti di denaro per consegnare oltre due milioni di pasti ai bambini e alle loro famiglie a casa per via del COVID-19.

Food for Education utilizza Tap2Eat, una piattaforma digitale mobile che consente ai genitori di pagare tramite mobile money i pasti sovvenzionati. L'importo viene poi accreditato su un portafoglio virtuale collegato a un braccialetto smart con tecnologia NFC, che gli studenti possono indossare e utilizzare per questo scopo, il che significa che non ci sono né trasferimenti né perdite di denaro. Njiru spera di estendere il programma in altre zone del Kenya e potenzialmente anche in altri Paesi.

William Drew, Direttore della gestione dei contenuti per The World's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: "L'Icon Award riconosce i veri pionieri nel settore alimentare e quest'anno siamo onorati di poterlo assegnare a Wawira Njiru per il suo eccezionale lavoro".

Ulteriori premi speciali saranno resi noti prima della cerimonia dei World's 50 Best Restaurants 2022 Awards, sponsorizzati da S.Pellegrino e Acqua Panna, che si terrà a Londra il 18 luglio.

