ROMA, 3 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Con l'avvicinarsi della Festa del Papà, Eskute, azienda in rapida crescita nel settore delle biciclette elettriche, ha stretto una partnership con Innaest per il debutto mondiale della nuova MTB elettrica Netuno Pro. Con il lancio della bici elettrica Netuno, Eskute e Innaest invitano tutti a "Pedalare Eskute, Pedalare con papà" quest'estate.

Innaest, piattaforma leader di e-commerce, aiuta i clienti a creare uno stile di vita creativo con una selezione curata di elettrodomestici e prodotti per la casa. Eskute e Innaest hanno stretto una collaborazione per offrire ai consumatori più opzioni di equitazione, consentendo loro di esplorare i grandi spazi aperti e di tenersi in forma durante i mesi più caldi.

La serie Netuno è la seconda generazione della serie Voyager eBike di Eskute, lanciata nel 2021. Prodotto di punta del portafoglio di e-bike di Eskute, la Netuno Pro vanta un'eccezionale funzionalità, in particolare per quanto riguarda il ciclismo fuoristrada, che la rende la scelta ideale per gli amanti dei viaggi all'aria aperta.

Con un motore mid-drive Bafang M410 da 250W, la Netuno Pro fornisce una potenza robusta e istantanea per aiutare i ciclisti a risparmiare energia e fatica, eliminando la fatica delle salite e rendendo molto più facile la partenza da fermo. Inoltre, un sofisticato sistema di sensori gestisce la potenza erogata ai pedali fino a una coppia massima di 80 N.m. e a una velocità massima di 25 km/h, aumentando la durata della batteria e l'autonomia massima e fornendo un supporto personalizzato quando i ciclisti ne hanno bisogno.

L'ultima serie Netuno di Eskute presenta anche una nuovissima batteria integrata da 36V 14,5AH con cella Samsung. Grazie alla grande capacità della batteria di 522 Wh, Netuno e Netuno Pro possono percorrere fino a 80 miglia con una sola carica. Queste batterie, testate per la sicurezza, sono compatibili con Polluno e Polluno Pro, le biciclette elettriche per pendolari 2022 di Eskute. Inoltre, il Netuno Pro è dotato di un nuovissimo schermo a LED e supporta la connettività Bluetooth, nonché il controllo tramite app per smartphone, in modo che i ciclisti possano registrare le traiettorie dei loro percorsi in tempo reale.

"Siamo entusiasti di collaborare con Innaest per questo entusiasmante lancio. Innaest ha oltre 24 anni di esperienza nell'e-commerce e un sistema rigoroso per la selezione e l'ispezione dei prodotti, e questa collaborazione è un'affermazione della qualità dei prodotti Eskute. Giugno è il periodo più bello dell'estate e ci auguriamo che un maggior numero di clienti possa avventurarsi all'aria aperta e godere di un modo di trasporto più ecologico e attivo con i nostri nuovi prodotti. Il debutto della serie Netuno coincide anche con la Festa del Papà e la Giornata Mondiale della Bicicletta, dando ai clienti un motivo in più per passare a una mountain bike elettrica", afferma Alan, CEO di Eskute.

L'evento di lancio della serie Netuno si svolgerà dal 3 al 20 giugno sul sito web di Innaest. Durante questo periodo, la Netuno sarà disponibile a un prezzo esclusivo di 1249 euro, mentre la Netuno Pro sarà disponibile a 1999 euro. Gli acquirenti potranno inoltre usufruire di una consegna rapida tra i 5 e gli 8 giorni lavorativi e di un periodo di garanzia di due anni, che si estende a tre anni in Spagna. Per ulteriori informazioni, visitate i siti innaest.com ed ESKUTE.



