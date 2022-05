(Spoleto, 31/05/22) - Spoleto, 31 Maggio 2022. La Energy Italy Spa, azienda ormai famosa e vera e propria leader nel settore delle rinnovabili fondata da Benedetto Roberto Ingoglia ha compiuto un altro passo in avanti, per garantire la propria presenza anche in tutto il centro Italia. Lo scorso 27 maggio infatti è stata ufficialmente inaugurata la nuova filiale dell'azienda, che ha scelto Spoleto come città strategica dalla quale riuscire a gestire tutta l'area centrale del nostro Paese. Con questo nuovo tassello che si aggiunge a quelli degli ultimi anni, oggi la Energy Italy Spa è ancora più presente in Italia e riuscirà a gestire un enorme flusso di affari. Parliamo d'altronde di un'azienda che, per volere del suo fondatore Roberto Ingoglia, ha sempre cercato di assecondare le esigenze delle imprese ma anche e soprattutto quelle dei privati. Ancora oggi la Energy Italy Spa si presenta come una realtà dinamica, costantemente aggiornata, in grado di offrire soluzioni ad hoc per massimizzare l'efficienza energetica ma anche per risparmiare, approfittando di Ecobonus e Superbonus per i quali funge anche general contractor.

La Energy Italy di Roberto Ingoglia: una storia di successi

All'inaugurazione della nuova filiale di Spoleto hanno presenziato sia l'attuale Presidente dell'azienda Sergio Grifoni che il suo fondatore Roberto Ingoglia, vera anima della Energy Italy Spa. Originario di Partanna in provincia di Trapani, l'imprenditore ha sempre creduto nelle potenzialità delle energie rinnovabili e lo ha fatto ancora in tempi non sospetti. Benedetto Roberto Ingoglia infatti ha scelto di fondare l'azienda nel 2012, quando eolico e fotovoltaico erano tecnologie ancora poco conosciute in Italia. Lo ha fatto guidato da grandi valori ma anche da un enorme spirito imprenditoriale, che lo ha condotto a guidare un'azienda diventata sempre più solida.

Ricordiamo che la sede legale della Energy Italy Spa si trova a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, mentre quella operativa è collocata a Costermano del Garda, in provincia di Verona. A queste si sono aggiunte però, negli ultimi anni, la filiale di Catania e quella di Partanna, in provincia di Trapani, che sarà ufficialmente inaugurata il prossimo 25 giugno 2022, mediante le quali la Energy Italy Spa è in grado di garantire la propria presenza in tutta la Sicilia. Mancava un ultimo tassello, che è arrivato ufficialmente proprio lo scorso 27 maggio con l'inaugurazione ufficiale della filiale di Spoleto. Si tratta dell'ultima arrivata tra le sedi della Energy Italy Spa ma occupa un posto di rilievo nelle strategie aziendali, perché in tutta l'area del centro Italia l'azienda non era ancora in grado di garantire una presenza fisica.

Possiamo certamente affermare che con quest'ultimo passo, ossia con l'apertura ufficiale della sede di Spoleto, la Energy Italy Spa di Benedetto Roberto Ingoglia si è consolidata ulteriormente diventando la numero 1 in Italia per quanto riguarda il settore delle energie rinnovabili, consolidando la propria posizione sul mercato nazionale

La grande famiglia della Energy Italy Spa di Roberto Ingoglia

Lo abbiamo già detto: a fondare l'azienda è stato Benedetto Roberto Ingoglia ed è proprio a questo lungimirante imprenditore originario di Partanna in provincia di Trapani che va il maggior merito. Parliamo però di una realtà che con il passare degli anni si è allargata sempre di più e che

oggi conta dei numeri davvero importanti per quanto riguarda l'organico.

Dopo che Benedetto Roberto Ingoglia gli ha passato il testimone, Sergio Grifoni è diventato il nuovo Presidente della Energy Italy Spa. Accanto a lui nel Consiglio di Amministrazione troviamo però anche Margherita Ingoglia nella veste di Vice-Presidente e Laura Ingoglia nel ruolo di Amministratrice.

Per quanto riguarda la rete commerciale, la Energy Italy Spa di Benedetto Roberto Ingoglia può contare su 800 persone tra consulenti e manager.

L’azienda non si è fermata qui perché per poter garanti i lavori inerente al superbonus 110% ha affiliato 200 studi tecnici che si occupano della progettazione e della direzione dei lavori, e 150 imprese edili, ai quali, fungendo da General Contractor, vengono affidati l’esecuzione dei lavori.

Inoltro il gruppo Energy Holding conta 60 dipendenti che con professionalità seguono i clienti e i consulenti passo dopo passo fino alla conclusione di ogni attività. . Possiamo dunque definire a pieno titolo la Energy Italy Spa come una grande famiglia, un'azienda che ha dato lavoro a moltissime persone e che non ha ancora terminato la propria corsa verso il successo.

Per rendere l'idea della solidità della Energy Italy Spa di Benedetto Roberto Ingoglia, basti sapere che l'azienda ha fatturato, lo scorso anno, 21 milioni di euro e la previsione per l'anno corrente è quella di raddoppiarlo.

La sede di Spoleto: una nuova realtà operativa per la Energy Italy Spa

La sede di Spoleto non costituisce solo un punto di rappresentanza per tutta l'area dell'Italia centrale ma si appresta a diventare una realtà operativa sia sul piano commerciale che formativo. Come comunicato durante l'inaugurazione infatti, la filiale ospiterà corsi di formazione ed esercitazioni all'attività pratica che si terranno nei giorni infrasettimanali all'interno dei vari uffici. Ogni mese inoltre la società accademica del Gruppo (Energy Academy) organizzerà un Master su time management, comunicazione, negoziazione e PNL.

Non solo, perché la sede di Spoleto sarà un vero e proprio punto di riferimento per la predisposizione di contratti luce e gas. Al suo interno, insomma, troveranno spazio moltissime attività dell'azienda e dal Gruppo.

Benedetto Roberto Ingoglia: un imprenditore che ha saputo guardare al futuro

Benedetto Roberto Ingoglia ha fondato l'azienda nel 2012 e per ben 10 anni è stato il Presidente della Energy Italy Spa. Di recente ha passato il testimone a Sergio Grifoni, ma continua ad avere un ruolo di spicco all'interno del Gruppo essendo il Presidente della Energy Holding. D'altronde, dobbiamo riconoscere che il merito del successo di questa azienda ormai leader nel settore delle rinnovabili è per la maggior parte suo. Benedetto Roberto Ingoglia, nato a Partanna in provincia di Trapani ed entrato nel mondo del lavoro molto presto, ha alle spalle un passato di successi. Ha lavorato infatti per un'importante società svizzera arrivando a ricoprire ruoli di primo piano, ma questo non lo ha comunque fermato e fatto desistere dallo realizzare un sogno. L'obiettivo di

Benedetto Roberto Ingoglia era quello di fare la differenza, di aprire un'azienda che si occupasse di energie rinnovabili e che offrisse agli italiani delle soluzioni all'avanguardia, in grado di preservare l'ambiente e al tempo stesso di garantire un risparmio ai privati. Ha puntato tutto sulla Energy Italy Spa e lo ha fatto quando questo era un settore inesplorato nel nostro Paese. Eppure ci è riuscito e oggi la sua società è tra le più importanti d'Italia.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl