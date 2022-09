(Modena, 12/9/22) - Modena, 12/09/2022 - “Quest’edizione di HOMI è particolarmente importante per noi – dice Francesco Piazza, General Manager di Intentions-: oltre a presentare tre nuovi brand in esclusiva, due prodotti del nostro marchio, Youmeand, sono stati selezionati per La Stanza delle Idee, l’area della fiera che propone i prodotti più innovativi del momento.”

Intentions parteciperà alla fiera internazionale “HOMI Independent” in scena dal 16 al 19 settembre presso Fieramilano (Rho) e per l’occasione presenterà 3 nuovi brand di cui l’azienda è distributore per l’Italia.

HOMI Independent è la manifestazione riservata agli operatori professionali che si occupano di complementi d’arredo, accessori, decorazioni, oggetti per la tavola, tessili, essenze e profumazioni.

In occasione di questo appuntamento, la capitale mondiale del design diventa ancora una volta punto d’incontro focale tra i diversi canali di distribuzione.

Parte attiva della kermesse sarà Intentions, che parteciperà con un proprio stand per condividere i suoi scenari dell’abitare.

Scout di brand emergenti, Intentions riesce a distinguersi nel contesto dell’arredo internazionale per la sua capacità di intercettare ed anticipare gli stili di vita e le tendenze del futuro. Per Intentions bellezza e carattere si misurano con le esigenze di praticità, e l’evoluzione del design pone sempre al centro l’utilizzatore finale.

Per questo, dall'arredamento d'interni alle novità per esterno, dall'oggettistica all’illuminazione, dai complementi d'arredo agli accessori per la casa, Intentions presenta soluzioni che colpiscono dal lato estetico ma che hanno sempre un risconto funzionale.

Ed è proprio grazie al ruolo di talent scout di Intentions e al suo modo di lavorare che Othello e Demì Wall 180° S di Youmeand, il brand di Intentions, sono stati selezionati per La Stanza delle Idee, il luogo delle soluzioni nuove che migliorano e semplificano la quotidianità delle persone.

Othello è il pouf di design che arreda gli spazi, avendo la doppia funzione di comoda seduta e pratico contenitore; Demì Wall 180° S è la soluzione ideale per illuminare ogni tipo di ambiente e avere a disposizione anche una mensola porta oggetti, particolarmente adatta agli ambienti piccoli.

Intentions ha scelto l’evento fieristico HOMI per la premiere di tre nuovi brand, di cui è distributore: Business & Pleasure Co, Kooduu, Extreme Lounging.

Business & Pleasure Co è un brand ispirato dall’amore per tutto ciò che è vintage ma di alta manifattura, e si caratterizza per la capacità di mixare con semplicità l’allure elegante del passato con i gusti della moda attuale.

Propone pezzi nostalgici, chic e durevoli, senza tempo, per vivere all’aperto e arredare l’estate.

Kooduu, un marchio di lifestyle che crea prodotti unici di ispirazione nordica, si fonda sul concetto di "hygge", parola danese che si traduce in intimità e convivialità, con un'enfasi sull’accoglienza e sul godersi la vita. Tutti i prodotti Kooduu sono il compagno perfetto per qualsiasi incontro, come un barbecue estivo, riunioni di famiglia al chiuso, picnic nel parco o una serata romantica per due sul divano.

Extreme Lounging, famoso per l’ormai iconica poltrona a sacco B-bag, è un brand con alle spalle una tenera storia, poiché tutto nasce dalla creazione di un cuscino gigante che il fondatore ha realizzato per il proprio bimbo. La collezione oggi è ricca di confortevoli soluzioni che esaltano il relax senza rinunciare allo stile. Si distingue per l’inconfondibile design capace di valorizzare amache, cuscini, pouf in tanti colori e texture diverse, per meglio adattarsi ad ogni ambiente.

Inoltre, Intentions vi invita sabato 17 Settembre al suo aperitivo presso lo stand per passare un paio d’ore tra chiacchiere e bollicine.

Per maggiori informazioni www.intentions.it.

INTENTIONS SRL

Via Emilia est, 1420 / 11

41126 Modena

Tel. 059344812