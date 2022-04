La serie yeedi vac 2 rappresenta un salto di qualità nella sua fascia di prezzo grazie a un sistema di lavaggio pavimenti perfezionato e una tecnologia avanzata per il rilevamento degli ostacoli

ROMA, 20 aprile 2022 /PRNewswire/ -- yeedi, il produttore di robot aspirapolvere che aiutano i clienti a risolvere i problemi della vita quotidiana, ha presentato oggi la serie yeedi vac 2. Entrambi i modelli di questa serie, yeedi vac 2 pro e vac 2, presentano una tecnologia leader del settore per il rilevamento degli ostacoli che permette loro di schivare in modo intelligente gli oggetti sul pavimento. Il debutto di questa serie rende l'alta tecnologia nel settore dei robot aspirapolvere accessibile a molte più persone grazie al prezzo abbordabile. Insieme a questa serie, yeedi ha lanciato un programma di "swap repair" che prevede per i clienti, durante il periodo di garanzia, la possibilità di scambiare l'unità da riparare con una nuova anziché attenderne la riparazione.

Il feedback dei clienti mostra che i robot dotati di tecnologia dell'ultimo decennio spesso non sono in grado di risolvere i loro problemi. Tuttavia, visto il loro prezzo proibitivo, i robot aspirapolvere dotati di tecnologia all'avanguardia non sembrano essere un investimento oculato per chi cerca prettamente validi strumenti per la pulizia dei pavimenti.

"Siamo orgogliosi di vedere che la serie yeedi vac lanciata lo scorso anno è molto apprezzata e consigliata da così tanti clienti in tutto il mondo" ha commentato Gary Li, Direttore generale di yeedi. "Abbiamo riflettuto su come portare l'esperienza di pulizia robotica a un livello superiore. E la serie yeedi vac 2 è la nostra risposta. Abbiamo persino utilizzato la tecnologia intelligente per il rilevamento degli ostacoli 3D, comunemente considerata non redditizia in questa fascia di prezzo, per offrire affidabilità a un maggior numero di famiglie".

Sistema di lavaggio perfezionato davvero efficace

Erede della collaudata integrazione di aspirapolvere e lavapavimenti della serie yeedi vac, yeedi vac 2 pro perfeziona la funzione di lavaggio con un esclusivo sistema oscillante. Questo innovativo sistema di lavaggio si sposta avanti e indietro simulando il movimento di pulizia manuale, ma è 5 volte più veloce riuscendo così a eliminare facilmente anche le macchie più ostinate. Nato con un sistema di lavaggio durevole, yeedi vac 2 offre prestazioni di lavaggio affidabili per diversi tipi di pavimenti.

Rilevamento avanzato degli ostacoli

Dite addio ai robot che restano bloccati contro gli ostacoli, agli urti casuali e alle faticose operazioni di riordino della casa prima di effettuare la pulizia. Guidata dalla tecnologia per il rilevamento degli ostacoli 3D, la serie yeedi vac 2 rileva in modo intelligente gli oggetti e reagisce in tempo per schivarli. Grazie al riconoscimento intelligente degli oggetti quotidiani sul pavimento, potrete iniziare immediatamente a pulire senza dover prima rimuovere il disordine. Il contenitore di raccolta dello sporco si svuota ogni 30 giorni Abbinando il robot alla yeedi Vac Station (venduta separatamente), il contenitore dello sporco si svuoterà automaticamente. Con un sacchetto raccoglipolvere da 2,5 litri in un design a tenuta, la serie yeedi vac 2 può contenere 30 giorni di sporcizia; potrete così dimenticarvi di passare l'aspirapolvere e concentrarvi su ciò che conta.

Programma "Swap repair" per la serie yeedi vac 2

yeedi ha anche annunciato un programma di "swap repair" per questa nuova serie. Nel presentare questo programma, yeedi promette di offrire ai clienti la sostituzione gratuita anziché la riparazione dell'unità durante il periodo di garanzia.

Trasformate il vecchio in nuovo, anzi nuovissimo

yeedi ha reso incredibilmente facile per gli utenti l'upgrade dei vecchi modelli yeedi a vac 2 pro. A partire da aprile 2022, qualunque sia il modello yeedi in vostro possesso, potrete permutarlo ottenendo un credito per l'acquisto di un yeedi vac 2 pro.

Prezzo e disponibilità

yeedi vac 2 pro sarà disponibile dal 20 aprile al prezzo di listino di 449,99 EUR su più canali:

Al prezzo di 349,99 EUR, yeedi vac 2 sarà disponibile a giugno. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.yeedi.com/.

Informazioni su yeedi

yeedi è un marchio di robot aspirapolvere che aiutano i clienti a risolvere i problemi della vita quotidiana. Convinti che tutte le funzioni e le innovazioni siano costruite per servire la maggior parte delle persone, e non il contrario, rendiamo i prodotti per la pulizia intelligente accessibili a un maggior numero di utenti per aiutare le persone a mantenere la casa pulita e salubre con la massima facilità.

