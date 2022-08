(Milano, 12/8/22) - Milano, 12 agosto 2022. Dare forma a un progetto e-commerce di successo richiede attenzione verso molteplici aspetti, dall’ottimizzazione dell’usabilità alla scalabilità. Sono fattori che hanno una rilevanza sia sulle vendite che sull’apprezzamento riscosso negli utenti. Ma come costruire una piattaforma efficace, come migliorare le performance del proprio e-commerce? Con la consulenza di ITTweb è più semplice.

Si tratta della software house creatrice di Magesquared: un ecosistema omogeneo che consente di integrare in modo coerente e scalabile sistemi ERP, CRM, PIM e qualunque sistema di terze parti. Una risorsa funzionale alle tante sfide di mercato, caratterizzata da modularità, affidabilità e scalabilità. È del resto il risultato di una professionalità espressione di anni di attività della software house.

Fondata nel 2000, ITTweb è animata da volontà e passione di due sistemisti e sviluppatori con esperienza ventennale che nel 2008 decidono di puntare su Magento e sul VTECRM. Inizia così un nuovo percorso, che ha condotto il team allo sviluppo di Magesquared.

Rivolgendosi a ITTweb, il cliente può quindi approfittare di una consulenza Magento avanzata, potendo sfruttare a pieno il potenziale di quella che è una tra le piattaforme per eCommerce più usate al mondo, ideale per progetti di medie e grandi dimensioni. È robusta e scalabile, disponendo di strumenti di marketing e SEO avanzati, nonché di supporto multilingua e gestione delle valute. È disponibile inoltre la gestione di più store eCommerce attraverso un’unica interfaccia amministrativa.

Il know-how aziendale alla base della realizzazione eCommerce Magento è attestato dalle principali certificazioni del settore, così da garantire un valore aggiunto ai progetti di ogni cliente. Tra i riconoscimenti conseguiti figurano Magento Certified Front End Developer, Magento 2 Certified Solution Specialist, Magento 2 Certified Associated Developer, Vue Storefront Partner e vtenext Master Partner.

Grazie a ITTweb è possibile poi integrare il proprio eCommerce Magento con il PIM (Product Information Management), che semplifica radicalmente il processo di creazione, manutenzione e gestione del prodotto. Che riguardi l’ambito B2B o B2C, la piattaforma eCommerce può essere perfettamente integrata con il PIM Pimcore attraverso il connettore ITTweb.

Con l’implementazione del PIM diventa più semplice raccogliere, organizzare e pubblicare le informazioni dei prodotti e centralizzare i dati in un unico sistema. Un PIM per eCommerce facilita le operazioni e la collaborazione fra reparti dell’azienda coinvolgendo CIO, CTO e la direzione del marketing.

ITTweb adotta un sistema di lavoro basato sulla reciproca intesa con il cliente e un approccio “win win”. Il progetto Magento, come qualunque altro, viene seguito con attenzione in ogni fase, dall’analisi dei requisiti al test finale di accettazione da parte dell'utente, con un metodo consolidato nel tempo e che è garanzia di velocità, sicurezza, affidabilità e perfetta integrazione tra i sistemi informativi aziendali.

