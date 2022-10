(Adnkronos) - • La nuova versione di Kaspersky VPN migliora notevolmente le performance con un aumento del 200% rispetto al 2020.

• L'utilizzo della VPN a livello globale è in crescita e il mercato è destinato a raggiungere la cifra record di 77,1 miliardi di dollari entro il 2026.

• La funzione split tunnelling aggiornata di Kaspersky VPN Secure Connection consente agli utenti di selezionare esattamente il traffico che passa attraverso la VPN.

Milano, 19 ottobre 2022

La nuova versione di Kaspersky VPN, presentata oggi, introduce un notevole miglioramento delle performance dei tunnel VPN, con un aumento del 200% rispetto al 2020. La funzione di split tunneling garantisce agli utenti la possibilità di dare priorità al traffico della connessione sicura per determinati servizi, mentre la funzionalità VPN per router reindirizza automaticamente qualsiasi dispositivo connesso a casa.

L'utilizzo della VPN a livello globale è in crescita e il mercato è destinato a raggiungere la cifra record di 77,1 miliardi di dollari entro il 2026. Non sorprende che la sua popolarità sia cresciuta, perché l’installazione di una VPN offre un modo semplice e veloce per migliorare la sicurezza e impedire che i dati finiscano nelle mani sbagliate. L’obiettivo è quello di indirizzare i dati attraverso un tunnel crittografato, che nasconde l’indirizzo IP e fa sembrare che la connessione provenga da un altro luogo.

Oltre all’aumento delle performance, la funzione split tunnelling aggiornata di Kaspersky VPN Secure Connection consente agli utenti di selezionare esattamente il traffico che passa attraverso la VPN. Questo contribuirà a ottenere migliori performance, consentendo all’utente di dare priorità al traffico ad alta larghezza di banda, privilegiare i dati delle applicazioni sensibili e disattivare la VPN per altre applicazioni, che possono sfruttare dati di localizzazione.

Inoltre, la distribuzione geografica dei server di Kaspersky VPN Secure Connection è stata notevolmente incrementata, offrendo ora 86 località in 68 regioni e consentendo agli utenti di accedere a una gamma più ampia di contenuti sui principali servizi di streaming globali, tra cui Netflix, Hulu, Amazon Prime, HBO Max, Disney+ e BBC iPlayer. Una nuova funzionalità intuitiva della VPN aiuta i clienti a scegliere la posizione migliore per una particolare attività, consigliando quella che fornisce il livello ottimale di performance, sia per lo streaming che per il torrenting.

Inoltre, la VPN per router permette a tutti i dispositivi connessi al Wi-Fi di casa di passare automaticamente attraverso la VPN, senza doverla configurare singolarmente. Questa funzione è particolarmente utile per smart TV, smart lock e altri dispositivi per le smart home, sui quali l’utente non può installare direttamente una VPN, garantendo così privacy e sicurezza continue.

“Poiché le persone continuano a lavorare da casa e a trascorrere più tempo online, è sempre più importante garantire la privacy dei propri dati e proteggere i dispositivi domestici connessi. Per aiutare gli utenti, abbiamo investito molto nel miglioramento della nostra Kaspersky VPN, con un incremento del 200% rispetto al 2020. La VPN offre inoltre nuove funzionalità e una migliore esperienza d’uso per garantire velocità, privacy e alte capacità di connessione su tutti i dispositivi domestici”, ha commentato Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.

La nuova Kaspersky VPN Secure Connection è attualmente disponibile. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il seguentelink.

Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità di Kaspersky VPN Secure Connection è possibile consultare il seguente link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

