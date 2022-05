(Adnkronos) - Milano, 24 maggio 2022. L’organizzazione indipendente di sicurezza informaticaAV-TEST ha valutato Kaspersky VPN Secure Connection come una tra le migliori VPN per lo streaming, il gaming e il torrenting per utenti privati. Kaspersky VPN Secure Connection è stata premiata per la sua velocità e si è distinta dai principali competitor a livello globale nelle valutazioni di trasparenza delle VPN.

Le reti virtuali private (VPN) possono essere utilizzate per molteplici scopi, come la navigazione anonima, i download e la messaggistica sicuri, oltre che per l'accesso a contenuti locali sulle piattaforme di streaming. Sono inoltre diventate una funzione indispensabile per i giocatori in quanto consentono di ottimizzare il ping durante il gioco e di garantire un gameplay senza interruzioni. Questa particolare funzionalità è molto importante per una VPN: il settore gaming, infatti, è in rapida crescita, con un valore attuale di oltre 300 miliardi di dollari e un'utenza in continua espansione, con 500 milioni di nuovi giocatori tra il 2016 e il 2021.

Secondo la valutazione di AV-TEST, Kaspersky VPN Secure Connection, in termini di velocità, offre prestazioni più alte della media per gli utenti che utilizzano Windows 10 su PC. Il servizio è stato, inoltre, considerato tra i migliori per il supporto delle attività di torrenting e per l'accesso ai servizi locali, consentendo uno streaming senza interruzioni.

Kaspersky VPN Secure Connection è stata anche giudicato come uno dei prodotti più adatti per i gamer. È l'unico software VPN tra le soluzioni valutate da AV-TEST a offrire HydraCatapult, che garantisce l'ulteriore vantaggio di una latenza ridotta. La minore latenza rispetto ai competitor è ottenuta grazie all'utilizzo di un protocollo proprietario che riduce i ping dei videogiocatori, offrendo loro un vantaggio sostanziale nel gioco.

Inoltre, AV-TEST ha dichiarato che Kaspersky è l'unico fornitore di VPN a rendere pubblici i suoireport di trasparenza, comprese le informazioni su chi gestisce il servizio, i dettagli sull'azienda e sull'archiviazione dei dati. Kaspersky ha anche superato la valutazione indipendente SOC 2 di Deloitte. L'audit ha rilevato che lo sviluppo e il rilascio dei database antivirus di Kaspersky sono protetti da modifiche non autorizzate grazie ai controlli di sicurezza. Ulteriori informazioni su questo audit sono disponibili a questo link.

Secondo quanto emerso dalle recensioni degli esperti di AV-TEST, "I gamer che prestano particolare attenzione alla latenza non sono interessati al nome del prodotto e alla gamma di funzionalità, purché il clic del mouse o la pressione di un pulsante [non] richiedano un millisecondo di troppo su Internet. Sulla base dei parametri misurati, Kaspersky... [è] la loro prima scelta in questo senso".

"Le VPN offrono agli utenti la possibilità di scegliere liberamente la propria posizione virtuale e di nascondere i dati personali mentre sono online. Il buffering o il lagging, inoltre, possono avere un impatto negativo sull'esperienza digitale di alcune categorie di utenti come gamer e streamer. Ecco perché siamo orgogliosi che Kaspersky VPN Secure Connection sia stata riconosciuta come una delle VPN più veloci sul mercato consumer, con un basso impatto in termini di latenza e la garanzia di sicurezza e trasparenza per i nostri clienti", ha dichiarato Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.

È possibile consultare il report VPN Packages for Private Users Put to the Test under Windows 10 di AV-TEST a questo link.

Maggiori informazioni su Kaspersky VPN Secure Connection sono disponibili sul sito web.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

