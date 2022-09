(Milano, 7/9/22) - Il Partner Program Kaspersky United ora offre un sistema di sconti rinnovato, corsi di formazione estesi e maggiori vantaggi per i Managed Service Provider (MSP). Gli sconti diventano più trasparenti e prevedibili e coprono un maggior numero di prodotti e servizi Kaspersky. Gli aggiornamenti della formazione includono nuovi corsi per MSP, specialisti di vendita e tecnici e 10 nuovi centri di formazione autorizzati in tutto il mondo. Gli MSP ora beneficiano anche di sconti più elevati e di un più semplice avanzamento di livello da Registered a Platinum. Le innovazioni sono in linea con la strategia di canale di Kaspersky che prevede una formazione e un supporto migliori per i partner, una forte attenzione ai prodotti enterprise e agli MSP.

Milano, 7 settembre 2022. La pandemia e il periodo post-pandemico hanno favorito la crescita delle vendite del canale e l’aumento delle richieste dei clienti in ambito cloud, sicurezza e servizi gestiti. Un’indagine globale sugli MSP ha confermato che quattro fornitori di servizi su cinque (81%) hanno registrato un aumento della loro base di clienti dal 2019. Con i nuovi compiti e la crescente competitività sul mercato, il supporto dei fornitori può diventare quell’elemento cruciale di cui i partner hanno bisogno per il loro business.

In questo contesto, Kaspersky continua a fornire importanti miglioramenti al suo Partner Program. Con l’attuale aggiornamento, i vantaggi economici sono più in linea con gli obiettivi del rivenditore. I vantaggi economici sono disponibili per un maggior numero di prodotti, servizi e supporti premium inclusi nel listino Kaspersky. Questo permette ai fornitori IT di guadagnare di più vendendo un’ampia gamma di soluzioni. I partner possono anche ottenere sconti a partire dallo status Silver e ricevere un aumento progressivo passando ai successivi livelli Gold e Platinum. Il tasso dipende anche dalla soluzione a cui appartiene il prodotto venduto: si parte da Kaspersky Security Foundations, passando per Kaspersky Optimum Security e raggiungendo il massimo con la soluzione Kaspersky Expert Security. Il programma consente inoltre di avere un unico obiettivo di vendita. Un partner può essere più flessibile nelle sue priorità e vendere qualsiasi combinazione di prodotti, che vengono tutti considerati come un unico obiettivo.

Gli aggiornamenti in campo formativo aiutano i provider IT a conoscere meglio il portfolio Kaspersky e i suoi nuovi prodotti, a distribuire e a fornire assistenza ai clienti di alto profilo. Tra questi, il rinnovato programma di onboarding per gli MSP, che semplifica le procedure di ottenimento della certificazione, e i nuovi corsi di approfondimento sui prodotti, tra cui Kaspersky Managed Detection and Reponse e Kaspersky Secure Remote Workspace. Per gli esperti di prevendita e supporto tecnico, i corsi tecnici Kaspersky Industrial Cybersecurity e Kaspersky EDR Optimum con workshop pratici sono ora disponibili presso i centri di formazione autorizzati. Il numero di questi centri per la formazione tecnica specializzata aumenta anche a livello globale, con due nuovi istituti già operativi in Medio Oriente e Africa e altri che verranno aperti nella regione dell’Asia Pacifica (APAC), in Europa, America Latina e Africa entro la fine del 2022.

Kaspersky United offre inoltre ai Managed Service Provider un aumento dei tassi di sconto per i prodotti inclusi nel programma MSP. Si tratta di soluzioni come, ad esempio, Kaspersky Endpoint Security Cloud, Kaspersky Endpoint Detection and Response, Kaspersky Managed Detection and Response Service, Kaspersky Industrial CyberSecurity e molte altre.

Per aiutare gli MSP a migliorare più velocemente la propria qualifica da Registered a di Silver, Gold e Platinum e a ottenere maggiori privilegi ad ogni livello, Kaspersky ha introdotto il moltiplicatore 5x per le vendite di abbonamenti MSP. Questo significa che le vendite di abbonamenti di un partner si moltiplicano per cinque volte, consentendogli di raggiungere l’obiettivo per lo status successivo.

“Con questo aggiornamento, abbiamo voluto rendere più semplice lo schema dei benefici economici: il partner vende un prodotto, un servizio o una soluzione in base al suo mercato di riferimento e livello di servizio – ognuno di questi contribuisce al raggiungimento del target. I riconoscimenti dovrebbero incoraggiare gli attuali partner a espandere il loro focus di vendita e a guardare maggiormente al mercato di fascia medio alta, includendo tutti i prodotti dei portfolio Optimum ed Expert Security. I vantaggi sono molto interessanti anche per i nuovi partner e per gli MSP, in linea con le nostre priorità strategiche di sviluppo del canale. Continuiamo a investire molto nel nostro canale e facciamo affidamento sui nostri partner per lo sviluppo del business di Kaspersky”, ha commentato Maura Frusone, Head of Channel Italy di Kaspersky.

Per ulteriori informazioni su Kaspersky United e per diventare partner è possibile consultare il seguente link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

