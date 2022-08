L'artista pluriplatino, vincitore di diversi Grammy Award, è stato confermato come attrazione principale dello Yasalam After-Race Concert del sabato sera

Lamar si unisce alla Swedish House Mafia nel programma di intrattenimento del fine settimana, con altre due superstar internazionali ancora da annunciare per il festival di quattro giorni

Persino con la capacità aggiuntiva nel 2022, molti biglietti Grandstand e pacchetti ospitalità sono già esauriti e i fan sono esortati ad acquistarli al più presto o rischiano di perderli

ABU DHABI, EAU, 3 agosto 2022 /PRNewswire/ -- Mentre siamo già oltre metà della stagione 2022 della Formula 1, si accresce ulteriormente l'entusiasmo per la finale di stagione, dato che Abu Dhabi Motorsports Management e Flash Entertainment hanno annunciato oggi che Kendrick Lamar sarà l'attrazione principale dello Yasalam After-Race Concert sabato 19 novembre al GRAN PREMIO DI FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI 2022.

In qualità di artista multi-platino, vincitore di Grammy Award e co-fondatore dell'etichetta discografica creativa pgLang, Kendrick Lamar ha ottenuto un enorme successo critico e culturale dal suo album di debutto good kid, m.A.A.d city pubblicato nel 2012.

Negli ultimi 10 anni dall'uscita, Lamar ha accumulato uno straordinario totale di 14 Grammy, diventando il primo musicista non-classico e non-jazz a vincere un premio Pulitzer per il suo album del 2017 DAMN. L'ultimo album di Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers, è stato pubblicato nel maggio 2022, guadagnando immediatamente recensioni entusiaste.

L'annuncio fa seguito alla rivelazione di marzo che il trio Swedish House Mafia, candidato a diversi Grammy, intratterrà i fan venerdì, 18novembre con il suo travolgente ritmico hip-hop e l'ambientazione rock 'n' roll. Con posti aggiuntivi in vendita e altri due superstar di livello mondiale ancora da svelare, nel 2022 ci saranno più opportunità di assistere ad un evento fantastico.

L'accesso ai concerti è riservato esclusivamente ai possessori dei biglietti Abu Dhabi Grand Prix. Gli acquirenti di biglietti del Grand Prix potranno inoltre assicurarsi i biglietti Golden Circle per ottenere l'accesso migliore e più vicino possibile al palco dell'Etihad Park.

Gli appassionati di corse alla ricerca di un pacchetto premium per il fine settimana dovrebbero ricordare che il circuito offre una gamma di biglietti ospitalità, tra cui i pass di 3 giorni per i favoriti, tra cui Luna Lounge, Shams Suite e Sunset Lounge, nonché il nuovissimo Deck @ 9. Progettata appositamente per il 2022, questa nuova straordinaria esperienza VIP di 3 giorni abbina un'atmosfera di festa vivace a cibo e bevande a cinque stelle. La suite di lusso Deck @ 9 si affaccia sulla Turn 9 (Marsa corner) modificata di recente e gli ospiti possono godersi l'azione di gara con la colonna sonora dai migliori DJ e intrattenimento musicale dal vivo.

Novità di quest'anno, i possessori dei biglietti potranno selezionare il loro posto in tribuna utilizzando un visore virtuale e interattivo, dando agli ospiti un'idea di ciò che vedranno dal loro posto mentre acquistano un biglietto online. Gli acquirenti di biglietti possono anche effettuare l'upgrade della loro esperienza di concerto con l'accesso al Golden Circle all'Etihad Park, ottenendo l'accesso più vicino al palco.

Gli ospiti che desiderano passare a un'esperienza premium possono scegliere tra una gamma di pacchetti ospitalità che offrono l'opportunità di godersi il principale evento sportivo e di intrattenimento della regione nei migliori ambienti, con cibo e bevande di alta qualità e DJ dal vivo. Le opzioni del pacchetto ospitalità per l'evento di quest'anno includono il nuovo Sunset Lounge, Luna Lounge, Yas Suites, Marsa Suite, Champions Club e il F1 Paddock Club, dove gli ospiti possono acquistare un biglietto di tre giorni e godersi la migliore esperienza dell'Abu Dhabi Grand Prix.

Con altri entusiasmanti annunci a seguire, acquistate subito un biglietto per assicurarvi di non perdere uno dei più grandi e migliori eventi dell' anno. Per acquistare, visitare il sito: www.yasmarinacircuit.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1870792/SevenMediaKendrickLamar.jpg

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1870793/SevenMedia_F1.jpg