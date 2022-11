LONDRA, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- King Street Capital Management ("King Street"), società di investimenti alternativi leader a livello mondiale, e Omnam Investment Group ("Omnam Group"), società globale di investimenti e sviluppo immobiliare, hanno annunciato oggi di aver concluso la vendita di W Rome ("l'immobile" o "l'hotel") a Roma, Italia, a una joint venture tra CPP Investments ("Canada Pension Plan Investment Board") e Hamilton Pyramid Europe. Nel 2017, King Street ha collaborato con Omnam Group e Kryalos SGR Group per acquisire due edifici adibiti a uffici che sono stati poi convertiti nell'hotel migliore della categoria.

L'immobile è il primo W Rome in Italia ed è stato inaugurato nell'aprile 2022 a seguito di una completa ristrutturazione. Distribuito su due palazzi del XIX secolo in una posizione privilegiata nello storico quartiere Ludovisi, il W Rome è situato in un luogo ideale per chi viaggia per lavoro o per piacere. L'hotel è situato vicino alla rinomata Via Veneto e a famosi punti di interesse turistico, oltre che a numerose aziende e ambasciate.

L'hotel, che ha ottenuto la certificazione BREAAM, dispone di 162 camere, 48 balconi privati, terrazze esclusive agli ultimi piani, uno splendido rooftop con bar e piscina e un lussureggiante giardino interno. La struttura vanta inoltre un'offerta gastronomica esclusiva che si articola nel ristorante Giano, gestito dallo chef due stelle Michelin Ciccio Sultano, in Zucchero, la pasticceria di Fabrizio Fiorani, pasticcere di fama mondiale, e nella W Lounge.

Paul Brennan, Amministratore delegato e responsabile del settore immobiliare in Europa di King Street, ha affermato: "La transazione è rappresentativa della capacità di King Street di riposizionare e consegnare con successo un hotel di prestigio all'interno di un mercato di difficile accesso e sottorappresentato dai grandi marchi internazionali".

Dal 2010, King Street si è impegnata a investire oltre 4 miliardi di dollari di equity in più di 60 operazioni immobiliari nel settore privato e ha investito in modo significativo sul mercato immobiliare italiano fino ad oggi.

David Zisser, CEO e fondatore di Omnam Group, ha dichiarato: "La compravendita testimonia il rafforzamento del mercato romano e del marchio W. Questa compravendita dimostra la capacità di Omnam di creare esperienze di vita nel mondo del lusso che valorizzano le singole destinazioni, rispettando al tempo stesso il contesto in cui si collocano".

King Street e Omnam Group sono stati assistiti da DLA Piper.

Informazioni su King Street Capital Management

King Street è una società di investimenti alternativi globale fondata nel 1995 che gestisce circa 22 miliardi di USD in asset nei mercati pubblici e privati. L'azienda combina una ricerca fondamentale rigorosa a trading tattico e a capacità di sourcing differenziate per individuare opportunità di investimento incomprese e complesse tra le varie classi di asset, a monte e a valle della struttura del capitale. Per maggiori informazioni, visitare www.kingstreet.com.

Informazioni su Omnam Group

Omnam è una multinazionale di sviluppo e investimento immobiliare con una visione incisiva per scoprire destinazioni urbane e resort esclusivi. Le sue competenze nel campo dell'ospitalità, della ristorazione, del design, dell'arte e del restauro non hanno eguali. La missione di Omnam è quella di trasformare le gemme grezze in gioielli rari, a livello internazionale e nell'intero assortimento di prodotti legati all'ospitalità: hotel di lusso e lifestyle, di medie e grandi dimensioni, progetti a uso singolo o misto, ristrutturazioni di edifici storici. Fondato nel 2011 e con sede a Londra, il portfolio europeo di Omnam comprende progetti in Italia, Francia, Belgio e Paesi Bassi. Per maggiori informazioni, visitare www.omnamgroup.com.

Contatti per i media

Prosek Partners per King Streetpro-kingstreet@prosek.com

Noa Diamant per Omnam Groupnoad@omnamgroup.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1834844/KingStreetLogo.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1936812/OMNAM.jpg





View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/king-street-omnam-group-e-kryalos-sgr-group-concludono-con-successo-la-compravendita-di-w-rome-301668470.html