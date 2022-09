(Adnkronos) - Milano, 13/09/2022 - Dopo la pandemia, tantissime attività hanno ripensato i propri modelli organizzativi, creando un’alternanza tra casa ed ufficio che porta con sé l’esigenza di rivedere gli spazi per lavorare in modo produttivo ed armonioso.

Tra le aziende che hanno deciso di mantenere dei modelli di lavoro che non prevedono la presenza fisica stabile, il periodo seguente la pandemia ha portato con sé una necessità: quella di ripensare gli uffici. Gli ambienti di lavoro, infatti, non possono più essere curati soltanto con l’acquisto dei migliori accessori per l’ufficio. Complice l’alternanza tra casa e azienda, infatti, tantissimi collaboratori sono sempre più attenti ad un aspetto: quello del trovare un ambiente in ufficio che sia confortevole ed accogliente. Soprattutto nel caso dei cosiddetti “talenti”, la sensibilità nei confronti di queste tematiche è più elevata.

Anche l’avanzata della Generazione Z, che rivendica modelli lavorativi più rispettosi dell’equilibrio lavoro-famiglia, porta con sé tante sfide in termini di progettazione degli ambienti lavorativi, che non possono più essere degli asettici luoghi in cui svolgere delle mansioni. Ecco che – soprattutto nelle aziende più smart – compaiono quindi degli angoli dedicati allo svolgimento di attività che stimolano la creatività. Le file infinite di scrivanie contornate da separé, i tubi a fluorescenza e le moquette lasciano definitivamente spazio ad open space luminosi, dove le postazioni di lavoro non sono sovraffollate ma gestite in modo più oculato. Perché avere a disposizione gli strumenti e i materiali indispensabili per svolgere i propri compiti non significa operare all’interno di scenari che ricordano le indimenticate “megaditte”: standard di produttività e di efficienza notevoli si possono ottenere anche in uffici organizzati per consentire alle persone di dare il meglio.

Nell’epoca in cui anche le considerazioni sulla sostenibilità delle attività umane sono sempre più in primo piano, l’organizzazione degli uffici non può prescindere da scelte armoniose ed ecologiche. I rivestimenti degli ambienti, i mobili e i complementi di arredo degli uffici possono fare decisamente la differenza, ricreando un’atmosfera accogliente per chi ci lavora all’interno. La valorizzazione delle finestre per consentire la massima luminosità naturale degli ambienti va di pari passo con la scelta di colori tenui per le pareti, grazie ai quali è possibile ottimizzare l’uso delle fonti luminose artificiali. I materiali sostenibili – come il legno – possono dare il loro contributo in questo senso se selezionati tra le essenze chiare, come l’acero, in modo tale da offrire un senso di armonia e di naturalezza all’ambiente. Le scrivanie ed altre superfici utili allo svolgimento delle attività quotidiane andrebbero quindi scelte con un occhio di riguardo sia del materiale naturale sia della sua colorazione, disponendole in modo tale da approfittare delle fonti di luce naturale. Un ambiente di lavoro in cui c’è un equilibrio tra spazi occupati e vuoti, in questo senso, può trasmettere una sensazione decisamente più accogliente, grazie all’ariosità dei locali.

Abbiamo già accennato, nei precedenti paragrafi, a quanto le aspettative dei collaboratori siano cambiate nel tempo. Quando in ufficio è anche presente un angolo dedicato al relax, con divanetti ed altri complementi di arredo, si può ancor di più trasmettere quell’idea di lavoro smart, che ricrea anche in azienda spazi confortevoli che richiamano subito alla mente le attività svolte al di fuori dell’azienda. Quegli angoli pausa in cui è possibile socializzare con i propri colleghi non possono essere trascurati e relegati a stanzini bui. Sfidarsi magari in partite a ping-pong o dilettarsi in altre contese è anche un modo per trovare il giusto spirito di squadra e rompere la routine, che è spesso il peggior freno alla creatività e all’inventiva dei propri collaboratori. Del resto, l’idea di lavoro smart – capace di coniugare agli obiettivi e ai risultati anche la componente sociale – si fa sempre più strada.

