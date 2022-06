Oltre €600.000 donati ai santuari di animali italiani nell'ambito del programma di donazioni di abillion

MILANO, 7 giugno 2022 /PRNewswire/ -- abillion, la piattaforma digitale che promuove la sostenibilità, ha rilasciato la versione italiana per rispondere meglio a una delle sue comunità in più rapida crescita. I membri attuali possono ora sperimentare appieno le diverse funzionalità dell'app nella loro lingua madre con un semplice passaggio nelle impostazioni, mentre i nuovi download saranno automaticamente in italiano.

Dal suo lancio nel 2018, la comunità italiana di abillion, a cui è nota la rapida crescita del mercato vegano, è responsabile di oltre 600.000 recensioni di alimenti e prodotti vegani. Legato al programma donazioni di abillion, il "Giving Program", per ogni revisione verificata vengono donati US$1 o €0,93; i membri possono scegliere di donare questo importo a un'organizzazione no-profit di loro scelta all'interno della rete globale di abillion. Oltre 60 organizzazioni no-profit si occupano principalmente della riabilitazione e del recupero di animali selvatici e animali da allevamento, della tutela dell'ambiente e della sicurezza alimentare.

Come risultato del "Giving Program", i membri italiani sono riusciti ad accumulare donazioni per un valore di oltre €600.000 a favore di santuari di animali come il Rifugio Miletta e il Santuario Capra Libera Tutti, i due beneficiari in Italia.

Il lancio della versione italiana di abillion è un piccolo passo verso la costruzione di una comunità globale. Nel futuro, abillion mira a localizzare ulteriormente i propri contenuti per altri mercati e ad ampliare la sua portata implementando funzionalità diversificate come il marketplace.

Informazioni su abillion

Noi di abillion lavoriamo per promuovere un movimento globale per i prodotti alimentari a base vegetale e rispettosi della terra. abillion è una piattaforma digitale che aiuta le persone che desiderano fare scelte più sostenibili. Utilizzando l'app abillion, gli utenti possono scoprire cibo vegano e prodotti vegani e cruelty-free. abillion, lanciata nel 2018 dal CEO Vikas Garg, si contraddistingue per la sua capacità di sfruttare i social per il bene sociale. Ogni volta che un membro sceglie la sostenibilità e condivide una recensione, viene ricompensato con una donazione che permette di nutrire un bambino affamato, piantare un albero o salvare la vita a un animale.

La app abillion è stata scaricata da oltre un milione di persone in ogni parte del mondo e attraverso il suo programma di donazioni, l'azienda ha donato circa US$2 milioni a cause salvavita in tutto il mondo. I membri abillion di oltre 160 paesi hanno contribuito con quasi due milioni di recensioni di piatti vegani e prodotti vegani e cruelty-free. Le recensioni dei consumatori, insieme alle loro opinioni, vengono condivise con i titolari di aziende, influenzando oltre 170.000 marchi in ogni parte del mondo, per offrire opzioni più sostenibili.

Siamo un social per il bene sociale.

Sito web: www.abillion.com

