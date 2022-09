TAI'AN, Cina, 7 settembre 2022 /PRNewswire/ -- La mattina del 6 settembre hanno preso il via nella Daimiao Square della città di Tai'an, nella provincia cinese di Shandong, la 36° edizione dell'arrampicata agonistica del Monte Tai e la 27° attività nazionale di escursionismo in montagna categoria fitness. Accomunati dalla passione per l'alpinismo, 1500 partecipanti hanno sfilato fino al Monte Tai. Dopo un'intensa competizione, Zhao Yanli del gruppo femminile ha vinto il campionato in 39 minuti e 13,10 secondi, mentre Chen Xinyu ha vinto il campionato nel gruppo maschile in 56 minuti e 02 secondi.

Come lo scorso anno, la competizione di quest'anno comprende due gruppi, quello maschile e quello femminile. La partenza è presso la porta Houzai del Tempio Dai. Il traguardo del gruppo maschile è Nantianmen, con una distanza totale di circa 8,1 chilometri; quello del gruppo femminile è Zhongtianmen, che è a circa 5,4 chilometri.

Quest'anno, il limite massimo di età per la partecipazione alla gara è stato portato a 50 anni, rispetto ai 45 delle precedenti edizioni, mentre l'età minima è sempre 18 anni.

Quest'anno, l'arrampicata agonistica del Monte Tai ha continuato ad aggiungere gare online, in particolare la "27° competizione nazionale di arrampicata ed escursionismo online categoria fitness". La competizione si svolge dal 6 all'11 settembre. È suddivisa in due categorie: agonisti (8,9 chilometri) e fitness (5,5 chilometri). Non vi sono limiti di età, categoria e luogo di partecipazione. Si riterrà che gli scalatori di tutto il Paese abbiano portato a termine la gara una volta completato il chilometraggio specificato. Possono scaricare e ottenere certificati elettronici di merito e medaglie commemorative elettroniche.

"Il Festival Internazionale di Alpinismo del Monte Tai, istituito nel 1987, è il primo festival in Cina che comprende il tema dell'alpinismo e l'integrazione tra sport, cultura, economia e commercio. Dopo 36 anni di evoluzione, è diventata un'importante vetrina per pubblicizzare il Monte Tai e mostrare Tai'an, oltre a un evento per promuovere lo sport e sviluppare il fitness nazionale". Zhang Tao, sindaco del Governo popolare municipale di Tai'an, durante la cerimonia inaugurale ha espresso l'auspicio che gli atleti portassero avanti lo spirito di salire coraggiosamente in vetta e impegnarsi a favore del progresso, sforzarsi per giungere in vetta e raggiungere i luoghi panoramici, di provare la gioia dello sport e di condividere una vita sana con gli amici di ogni ceto sociale che hanno partecipato alle attività di escursionismo sul Monte Tai.