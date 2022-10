(Adnkronos) - Quadri e complementi d'arredo particolari possono fare la differenza, creando ambienti sempre più accoglienti e sostenibili

Amelia, (Tr) 24 ottobre 2022. Ogni spazio abitativo deve essere valorizzato al meglio, un quadro ben incorniciato e complementi d'arredo particolari possono fare la differenza, creando ambienti sempre più accoglienti e assicurando benessere psicofisico alle persone che li vivono.

"Realizziamo, da nuove aste in legno, cornici su misura per quadri, stampe e fotografie; tele su misura e specchiere; ci occupiamo del recupero di vecchie cornici danneggiate; inoltre, diamo origine a complementi d'arredo di alta qualità rigorosamente prodotti a mano con materiale di scarto: lampade in legno con paralume di tela dipinto in acrilico, orologi da parete artigianali, piccoli giardini di piante vere incorniciate, targhette di legno incise con la tecnica della pirografia”, spiega Aurora Annunziati titolare dello showroom-laboratorio La Bottega della Cornice di Aurora. "I nostri manufatti si distinguono, innanzitutto, per la cura dei dettagli e per le lavorazioni e decorazioni personalizzate di qualsiasi progetto o idea, laddove ne venisse fatta richiesta. Il nostro obiettivo è quello di mantenere viva una professione basata su competenze umane come manualità, ingegno e creatività!"

La Bottega della Cornice di Aurora si trova ad Amelia, in provincia di Terni, una cittadina incantevole che sorprende chiunque la visiti con i suoi capolavori architettonici che hanno mantenuto il fascino del passato. L’attività di corniciaio esiste da decenni, ma la nuova gestione si differenzia per il desiderio di esprimere l'amore per la natura attraverso la pittura, l’arte e il design; un progetto work in progress che guarda al futuro, dando nuova vita agli oggetti ed ai materiali, in un’ottica di design ecologico e artigianato sostenibile.

“Il recupero creativo è diventato una vera e propria forma d’arte, elemento quanto mai attuale per la nostra società. Il nostro fare si basa molto sulla cultura del riciclo e del riutilizzo dei materiali di scarto”, sottolinea Aurora Annunziati. “Attraverso ricerca ed impegno costanti riusciamo a concepire creazioni che sanno suscitare un elevato senso di gradevolezza e appagamento estetico. Riciclare gli oggetti e ridare loro una nuova vita ci permette di donare ai nostri ambienti uno stile unico e, soprattutto, ci dà una possibilità in più per rispettare l’ambiente naturale che ci circonda”.

Ogni creazione de La Bottega della Cornice di Aurora è assolutamente esclusiva, poiché porta con sé il racconto di storie racchiuse nei materiali, un racconto costruito con le mani e con il cuore, autentica produzione made in Italy. La diversità delle creazioni, la ricercatezza delle forme e dei colori, nonché le piccole imperfezioni, rendono unico ogni pezzo, sottolineando l’artigianalità del prodotto, realizzato da mani di artigiani innamorati del proprio mestiere.

Contatti:

https://www.labottegadellacornicediaurora.it

https://www.instagram.com/lacornicediaurora/

https://www.facebook.com/cornicediaurora