BARCELLONA, Spagna, 21 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Le sfilate della Bridal Fashion Week di Barcellona (BBFW) sono iniziate presentando le creazioni disegnate dai maggiori stilisti nazionali e internazionali di abiti da sposa. 34 firme di alto livello e marchi emergenti parteciperanno alle sfilate dell'evento di riferimento internazionale del settore, presentando i loro nuovi prodotti, insieme ad altre 320 aziende che parteciperanno al questo evento.

La passerella della BBFW fa da cornice al lancio di aziende nazionali e internazionali che presentano le loro collezioni 2023 di abiti da sposa, da sposo e da sera a buyer, giornalisti, wedding planner e ospiti, i quali potranno anche seguire le sfilate sulla app BBFW Digital Experience. Le prime firme a salire in passerella sono state Jesús Peiró, Marchesa per Pronovias, Yolancris e, per la prima volta, Peter Langner e Viktor&Rolf. La coppia di stilisti olandesi ha messo in scena la prima sfilata mondiale della loro linea da sposa, Viktor&Rolf Mariage, alla Barcelona Bridal Night.

Altri marchi internazionali che fanno il loro debutto alla BBFW sono Vestal (Corea del Sud), Agnieska Swialty (Polonia) e Modeca (Paesi Bassi). Tra gli partecipanti segnaliamo Marylise & Rembo Styling (Belgio), Demetrios (USA), Julia Kontogruni (Bulgaria), Carlo Pignatelli (Italia) e Cymbeline (Francia).

Inoltre partecipano all'evento diverse aziende spagnole quali Atelier Pronovias, Rosa Clará, Sophie et Voilà, Isabel Sanchis, Marco & María, Ramón Sanjurjo e Nicole Milano.

Oltre 320 marchi presenti in salone

Il salone della BBFW si svolgerà in contemporanea con le passerelle il 22 e 23 aprile e rimarrà aperto fino al 24 con oltre 320 aziende, il 75% delle quali provenienti da 27 paesi del mondo.

Tra le marche globali, spiccano le rinomate aziende libanesi Zuhair Murad e Tony Ward che partecipano per la prima volta. Tra le molte altre firme che presenteranno le loro collezioni 2023 ci saranno gli americani Demetrios, Justin Alexander, Enzoani, Randy Fenoli, Allure o Amsale, e gli italiani Nicole Milano, Peter Langner, Blumarine, Andrea Sedici, Elisabetta Polignano, Poesie Sposa, Simone Marulli, Valentini, Amelia Casablanca, Bellantuono, Maison Signore, nonché Madi Lane (Australia), Katy Corso (Ucraina), Vestal (Corea del Sud), Julie Vino (Israele), Cymbeline (Francia), o Daalarna (Ungheria), The Atelier by Jimmy Choo (Malesia), Tony Ward (Libano), Otilia Brailoiu (Romania), e Penny Peckam (Regno Unito) che partecipa per la prima volta.

La galleria foto e video della BBFW22 è qui

