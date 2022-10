L'app di viaggi Visited ha pubblicato la classifica delle 10 capitali più visitate dai suoi utenti internazionali. Nella lista c'è anche Roma.

TORONTO, Oct. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arriving In High Heels pubblica la classifica delle 10 capitali più visitate secondo gli utenti internazionali dell'app di viaggio Visited. Visited è un'app di viaggio che aiuta a rivivere le esperienze di viaggio e offre ispirazione per trovare nuove mete. Grazie a quest'app, gli utenti possono accedere a elenchi di viaggio online con una lista dei desideri e ottenere statistiche personalizzate. La nuova funzione Elenchi presenta luoghi popolari da visitare, come i siti antichi, ma anche elenchi di mete per fare esperienze specifiche, ad esempio spot per le immersioni o luoghi consigliati per tour enogastronomici. Mensilmente, vengono aggiunti nuovi elenchi, poi costantemente aggiornati, per garantire che eventuali cambiamenti nelle destinazioni di viaggio si riflettano nella classifica delle 10 capitali più visitate.

Le 10 capitali più visitate dagli utenti dell'app si trovano tutte in Europa:

Per altre statistiche e liste interattive, i viaggiatori possono scaricare Visited su iOS o Android

Per ulteriori informazioni sull'app Visited e i suoi aggiornamenti più recenti, visitare il sito https://visitedapp.com.

Informazioni su Arriving In High Heels Corporation

Arriving In High Heels Corporation è un'azienda che offre app per dispositivi mobili. La loro app più famosa è Visited. Visited consente agli utenti di mappare tutti i Paesi in cui sono stati o che vorrebbero visitare. Inoltre, offre destinazioni ambite, tra cui siti antichi, spiagge meravigliose, musei d'arte, capitali del mondo e così via. L'app può essere scaricata gratuitamente su iOS o Android ed è disponibile in 30 lingue, incluso il polacco.

Anna KayfitzAnna@arrivinginhighheels.com