(Adnkronos) - Roma, 27/10/2022 - Lo Studio Fotografico Colizzi da ben quattro generazioni si occupa della realizzazione di servizi fotografici e di servizi video per matrimoni: non ricorre a fotografi esterni o ad altri videomaker, perché tutte le professionalità necessarie sono già presenti all’interno della famiglia, che è impegnata senza soluzione di continuità nel cercare di assecondare le esigenze della clientela e qualunque tipo di richiesta. Nella sede dello Studio Fotografico Colizzi è presente un reparto destinato al montaggio dei video: a gestirlo è Valerio Colizzi. Mauro Colizzi, invece, pensa alla creazione degli album, che disegna in prima persona. Tutti i membri della famiglia sono specializzati nel proprio comparto, che si tratti di montaggio di video, di riprese video con droni o di foto in stile reportage.

La famiglia Colizzi

Lo Studio Fotografico Colizzi è stato scelto come sponsor ufficiale di Roma Sposa, e in più è stato il primo classificato in occasione del concorso nazionale Miglior Fotografo Matrimonio. Tutto è nato tramandando di Padre in figlio l’arte della fotografia, e così da uno studio fotografico di piccole dimensioni, nel giro di breve tempo si è trasformato nello studio fotografico più importante della Capitale. La vena artistica che ha saputo sviluppare per mezzo della fotografia ha permesso alla famiglia Colizzi di diventare un punto di riferimento per personaggi importanti. Vip in cerca di un fotografo matrimonio Roma come Sinisa Mihajlovic, Enrico Brignano o Vincenzo Montella hanno trovato nella famiglia Colizzi la risposta ai propri bisogni.

I servizi offerti

Chi decide di optare per lo Studio Fotografico Colizzi può essere sicuro di avere a che fare con un fotografo di matrimonio decisamente originale che ha come scopo principale mettere in scena la bellezza e le meraviglie del giorno delle nozze nel modo più spontaneo e unico possibile, dando vita a un servizio fotografico speciale. La pianificazione dei servizi fotografici matrimoniali avviene in collaborazione con gli sposi, prestando attenzione a ogni più piccolo dettaglio, in modo che possa essere individuato uno stile fotografico in linea con le caratteristiche e con le attese della coppia di sposi.

Un lavoro certosino

Il lavoro svolto dai fotoreporter matrimonio dello Studio Colizzi fanno sì che ogni inquadratura sia studiata con la massima attenzione. Dai fiori in chiesa ai preparativi prima della cerimonia, passando per il momento della realizzazione dell’acconciatura della sposa. E, ancora, gli addobbi, la cerimonia – sia che si svolga in chiesa, sia che si tenga in una location civile -, senza dimenticare ogni singolo episodio che si possa verificare nel corso del ricevimento. In un servizio fotografico che si rispetti non possono mancare altri elementi di fondamentale importanza, come per esempio le azioni e le espressioni degli invitati e la festa allegra che va in scena al termine della cena o del pranzo.

Un reportage di matrimonio

Chi desidera una soluzione moderna ha l’opportunità di puntare su un reportage di matrimonio, destinato a prendere il posto del tradizionale servizio fotografico posato, che pure è piacevole. Nel caso del reportage, invece, non ci sono vincoli di alcun genere per gli sposi, che sono del tutto liberi e non si devono preoccupare delle indicazioni del fotografo o della presenza dell’obiettivo. Ogni servizio che viene garantito dallo Studio Fotografico Colizzi è realizzato internamente allo studio: nella costruzione di ogni album sono impiegati i membri della famiglia, e non c’è intervento di professionisti esterni.

Fotoreporter per un matrimonio

È quasi superfluo mettere in evidenza che quello del matrimonio rappresenta un giorno molto importante nella vita diuna coppia. Per questo motivo è essenziale cercare di ricordarlo nel miglior modo possibile, e a questo scopo c’è bisogno di un servizio fotografico che sia in grado di ricreare i sentimenti e le emozioni del giorno del tanto atteso sì. La figura e il ruolo del fotoreporter di matrimonio diventa indispensabile, così come importante si rivela il fotoreportage. Il compito di un fotoreporter di matrimonio è proprio quello di riuscire a immortalare i sentimenti, le emozioni e i momenti degli istanti più belli del matrimonio. Il fotoreporter realizza foto spontanee ed è in grado di cogliere il meglio del matrimonio, così che anche un singolo istante possa essere rivissuto a distanza di tempo. Non è un caso se da qualche tempo a questa parte si è registrato un aumento dell’interesse verso l’approccio di tipo reportistico nei confronti dei servizi fotografici per le nozze. Insomma, il fotoreporter di matrimonio ha un’autorevolezza mai raggiunta in precedenza.

Il wedding reportage

Il wedding reportage si fa apprezzare per tanti benefici che lo caratterizzano. In confronto al tradizionale servizio fotografico, per esempio, è contraddistinto da un approccio più contemporaneo e più fresco. Infatti gli stili preconfezionati oggi spesso risultano fuori moda, così come le pose eccessivamente vincolate. Grazie ai fotoreportage gli sposi hanno la possibilità di ottenere album di nozze davvero speciali, che in molti casi si rivelano divertenti grazie alla loro spontaneità. Ci sono un sacco di buone ragioni per le quali conviene preferire uno stile improntato al fotoreportage, vista la sua capacità di fissare momenti memorabili evitando di costringere i protagonisti a stare in posa. Ecco, quindi, che il matrimonio può essere raccontato e restituito in maniera naturale. Essere in grado di costruire un racconto di questo tipo è molto più complicato di quel che si possa immaginare, ed è per questo che servono sia un fotografo di qualità che una consolidata esperienza nel comparto. Sono tutte prerogative di cui lo Studio Fotografico Colizzi è in possesso.

Narrare con le immagini

I migliori fotoreporter di matrimonio come quelli dello Studio Colizzi hanno la capacità di raccontare tramite le fotografie un ricevimento o una festa. Il giorno delle nozze è costellato di momenti di allegria, di emozioni, di relax, di risate, anche di tensioni: sono tutte emozioni destinate a restare ben impresse nella mente degli sposi e un fotoreporter di matrimonio deve essere in grado di cogliere tali momenti per far sì che le emozioni vissute nel corso della giornata possano essere ricreate. Il wedding reportage sa rubare le immagini con un approccio sensibile.

DATI DI CONTATTO

Colizzi fotografi

Piazza della Radio, 69

00146 Roma RM

(+39) 06 558 6900

info@fotocolizzi.com

fotocolizzi.com